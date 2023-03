Importanza del contesto dell’abitazione, tra praticità e tranquillità

La casa è uno dei punti fermi nella vita di una persona: rappresenta, infatti, il luogo dove ci si ritrova con i propri cari, si trascorre parte del tempo libero e in cui si ricaricano le proprie energie.

Data l’importanza che riveste questo luogo, per la relativa scelta è necessario prendersi del tempo, al fine di valutare quale sia la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Eppure non è facile conciliare necessità e desideri: in una quotidianità frenetica come quella attuale, ad esempio, uno dei fattori da prendere in considerazione è la posizione dell'abitazione. Per quanto si possa apprezzare la tranquillità di una casa immersa nel verde, infatti, spesso bisogna scendere a patti con la praticità di risiedere vicino ai principali servizi che una città può offrire.

Esiste, però, l’opportunità di unire le due cose, grazie al progetto cui sta lavorando Borio Mangiarotti, denominato casaBorio Teocrito56 e commercializzato da Abitare Co., primaria società di intermediazione e servizi immobiliari specializzati sulle nuove residenze.

Questo progetto, infatti, consente di vivere in un contesto circondato dal verde, avendo a portata di mano tutte le comodità di Milano.

Un contesto eccellente, selezionato grazie all’esperienza

Borio Mangiarotti è una società di sviluppo immobiliare che opera nel settore da oltre 100 anni, mettendo al centro, da sempre, le esigenze delle persone e lavorando con passione al fine di soddisfarle. Case e appartamenti vengono, quindi, progettati secondo questi criteri e perseguendo, al contempo, i valori fondanti di Borio Mangiarotti: sostenibilità, innovazione e qualità della vita.

Per questo motivo, rivolgersi a loro significa avere una garanzia di qualità, affidabilità, solidità e trasparenza nell’acquisto.

La scelta del contesto in cui realizzare il progetto casaBorio Teocrito56 è, quindi, il frutto dell’esperienza maturata e del desiderio di conciliare le varie necessità dei residenti.

Si tratta di un quartiere immerso nel verde, che gode della connessione con la natura pur trovandosi in prossimità delle comodità cittadine.

Posto nella zona nord di Milano vicino a NoLo (North of Loreto), il quartiere offre una dimensione tranquilla e familiare, ma è al contempo vivace e poliedrico, tanto da lasciar trasparire ispirazioni derivate dal SoHo newyorkese.

La zona è, inoltre, ampiamente servita da mezzi di trasporto che raggiungono il centro città.

Un luogo dove si trova il perfetto equilibrio tra praticità e tranquillità, ideale per stabilirsi.

Eleganza e sostenibilità

Naturalmente, oltre al contesto, è stata riservata notevole attenzione anche alla realizzazione delle residenze.

Il progetto è, infatti, studiato per coniugare bellezza e funzionalità, natura e innovazione.

Le abitazioni hanno un design funzionale, sono eleganti, molto luminose e dotate di ampie vetrate, che consentono di godere del verde circostante; sono, inoltre, disponibili aree verdi condominiali e spazi gioco per i bambini.



Ogni aspetto è stato curato nel minimo dettaglio e, tra questi, rientra il fattore ‘sostenibilità’.CasaBorio Teocrito56 si ispira ad elevati standard di architettura sostenibile.

Gli edifici offerti sono NZEB (Near Zero Energy Building) in classe A1.Il tutto per garantire un minor consumo energetico, un ambiente domestico sano e confortevole e un minor impatto sull’ambiente.

Parola d'ordine: personalizzazione

Tra i principali punti di forza del progetto casaBorio Teocrito56 rientra l’elevata possibilità di personalizzazione.

È possibile scegliere tra diverse metrature e combinazioni, così da poter soddisfare qualsiasi esigenza. Dal bilocale al quadrilocale, con cucina separata o a vista e con una grande varietà di spazi privati all’aperto, dal balcone alla loggia fino al giardino privato. Per esprimere al meglio lo stile di chi la abita, è anche possibile scegliere tra un’ampia gamma di materiali e colori, selezionati appositamente per il progetto.

Una promozione da non lasciarsi sfuggire

Proprio in merito alla personalizzazione, è attiva una promozione molto allettante: fino al 30 aprile 2023, infatti, sarà possibile scegliere un capitolato più prestigioso rispetto a quello standard, compreso nel prezzo dell’appartamento.

Un’opportunità per adattare l’abitazione ai propri gusti in modo conveniente.È possibile scoprire di più riguardo al progetto casaBorio Teocrito56 visitando il sito dedicato o fissando un appuntamento presso l'info point situato in Viale Monza 241.