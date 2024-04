Un assistente personale per acquistare e vendere casa in tutta serenità

Comprare o vendere casa per molti è un sogno che si avvera.

D’altro canto, la compravendita di immobili è un processo complesso, che richiede la massima attenzione e la capacità di muoversi anche tra burocrazia, tecnicismi e rischi fisiologici di un settore complesso.

Altroconsumo lancia Passpartù: il nuovo e innovativo servizio per comprare o vendere casa in modo semplice, veloce e senza rischi

A dare un sostegno a tutti coloro che si trovano in questo particolare momento della vita, evitando spiacevoli imprevisti, c’è Passpartù, il servizio proposto da Altroconsumo, la più grande organizzazione di consumatori in Italia, che da 50 anni informa e supporta i consumatori nelle loro scelte d'acquisto e ne tutela i diritti.

Con Passpartù, potrai fare affidamento sulle competenze, la professionalità, l'affidabilità e la trasparenza di Altroconsumo. Passpartù mette, infatti, a disposizione un assistente personale, in grado di seguirti passo passo durante tutto il processo di compravendita: si occuperà di tutto il tuo assistente, al posto tuo, e farà esclusivamente i tuoi interessi.

Vuoi saperne di più?

Prenotando un appuntamento gratuito di 15 minuti, potrai parlare con un assistente personale che ti illustrerà tutti i dettagli del servizio.

Vuoi comprare una nuova casa?

Ci penserà l’assistente personale Passpartù, che si occuperà della ricerca dell’immobile ideale per te, individuerà le migliori offerte sul mercato e potrà recarsi personalmente in loco per visitare le case. Inoltre, potrà verificare la conformità urbanistica della tua nuova casa, analizzando mappe, visure e atti del Comune e valuterà la classe energetica dell’immobile.

Grazie alla presenza di un team di esperti di Altroconsumo, l’assistente personale analizzerà in modo approfondito tutta la documentazione della nuova casa e valuterà la presenza di eventuali vizi catastali presso gli uffici competenti. Inoltre avrai il supporto di uno specialista del team di Altroconsumo per tutte le esigenze, problematiche, dubbi in tema fiscale e legale per la tua compravendita.

Passpartù ti affiancherà anche nella ricerca del notaio e nella fase preparatoria al rogito e se si ha la necessità di accendere un mutuo, grazie alla collaborazione con il mediatore creditizio Mutui SuperMarket-Fairone, potrà supportarti anche nell’individuazione della banca con cui aprire un mutuo.

Ti assisterà inoltre nella gestione di questioni pratiche, quali il cambio di residenza, la richiesta del bollino per la sosta, il cambio delle utenze ed il trasloco.

Vuoi vendere la tua casa?

Passpartù ti offre uno studio di home staging gratuito, per valorizzare i punti di forza del tuo immobile e per realizzare foto professionali; l’assistente per la casa si occuperà della pubblicazione dell’annuncio sui principali portali immobiliari. Con Passpartù, vendere la casa da privato e senza commissioni sarà più semplice. Potrai, inoltre, incaricare l’assistente di seguire le chiamate e le visite di potenziali acquirenti.

Il tuo assistente verificherà i documenti dell’immobile da vendere e ti assisterà nella trattativa commerciale con l’acquirente. Per il trasloco, grazie alle convenzioni Altroconsumo, che garantiscono sconti dedicati sulle tariffe di noleggio furgoni, potrai risparmiare.

Inoltre, l'assistente personale ti aiuterà nelle comunicazioni e nei rapporti con il notaio prescelto.

Passpartù ha una risposta a tutte le domande

Ecco, allora che, per ogni aspetto critico di una compravendita, c'è Passpartù, al tuo fianco, pronto a risolvere problemi, sciogliere dubbi e farti evitare rischi. A offrire, insomma, la soluzione giusta in ogni momento.

Passpartù si propone, dunque, come un servizio unico e innovativo, attivo a Milano e provincia e nelle città di Bergamo, Brescia, Monza, Torino e Roma e relative province.

E allora, a tutti coloro che si trovano nella complessa situazione di comprare o vendere casa in una di queste località, non resta che affidarsi all’esperienza di Altroconsumo e provare Passpartù.

Prenota un appuntamento gratuito.