Il vino torna protagonista ad Asti e richiama migliaia di appassionati e addetti ai lavori

Ebbene sì, l’invito è aperto a tutti, dai fini intenditori ai palati meno raffinati, tanto che il richiamo del vino raggiunge un po’ tutta Italia e oltrepassa anche i confini nazionali.

Quando la Douja d’Or chiama, infatti, non risponde solo l’orgoglio piemontese, ma appassionati di bollicine e sommelier navigati arrivano proprio da ogni dove, e in particolare da Milano, città che all’apparenza offre tutto, ma che in realtà guarda sempre con un po’ d’invidia a ciò che effettivamente le manca: colline e colline coltivate a uva.

Douja d’Or: la manifestazione del vino più attesa dell’autunno italiano

Dall’8 al 17 settembre, infatti, Asti torna ad accogliere la Douja d’Or, la manifestazione del vino più attesa dell’autunno italiano, che, ogni anno, richiama migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero per raccontare le eccellenze enologiche del territorio nelle più suggestive location storiche di Asti.

Il vino è l’indiscusso protagonista: 10 giorni di talk, degustazioni, masterclass, incontri, letture, musica e spettacolo, per scoprirne tutte le sfumature e offrire a turisti, addetti ai lavori e appassionati spunti di conoscenza e di approfondimento.

Giornate intense e ricche di eventi, con un programma più lungo nei due weekend e concentrato nelle sere (dalle ore 18:00) dei giorni infrasettimanali.

I protagonisti e le location dell’evento

Tante, dunque le location di prestigio, così gli attori coinvolti per l’occasione:

CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA-ASTI: Palazzo Borello Piazza Medici, 8

La Camera di Commercio di Alessandria-Asti ospiterà nel pomeriggio di venerdì 8 settembre l’inaugurazione della Douja d’Or. La sfilata inaugurale partirà da Palazzo Borello, che sarà anche sede dei Talk in Camera e di una giornata dedicata all’eccellenza della grappa italiana e al 40° concorso nazionale Alambicco d’Oro ANAG.



Palazzo Borrello è anche la location scelta per le masterclass organizzate da Piemonte Land of Wine in collaborazione di AIS Piemonte, percorsi di avvicinamento a vini e territori guidati da sommelier professionisti.

Questa la dichiarazione di Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di commercio di Alessandria-Asti:

“La Douja d’Or torna protagonista per raccontare il vino del Monferrato e del Piemonte, un prodotto d’eccellenza che ci viene riconosciuto da più parti. L’edizione 2023 rappresenterà un momento di valorizzazione delle nostre tradizioni, di riflessione sul mondo vitivinicolo e di messa a sistema dell'universo produttivo e culturale. Mettere il vino al centro vuol dire favorire la crescita e lo sviluppo delle nostre imprese e creare le condizioni per importanti ricadute turistiche di tutta la filiera vitivinicola ed enogastronomica.”

PIEMONTE LAND OF WINE: stand in Piazza San Secondo

Piemonte Land of Wine, uno degli attori principali dell’edizione 2023 della Douja d’Or, rappresenta tutti i 14 Consorzi piemontesi del vino ufficialmente riconosciuti dal Ministero dell’Agricoltura, promuovendo gli oltre 44.000 ettari di vigneto piemontesi e rappresentando il grande patrimonio enologico piemontese, per l’80% costituito dalle 19 Docg e 41 Doc regionali.

Il suo stand in Piazza San Secondo è un salotto in cui accomodarsi e lasciarsi guidare dai sommelier alla scoperta di tutte le denominazioni che hanno reso famosa la nostra Regione nel mondo. Il tutto accompagnato da musica, eventi e djset.

A cura di Piemonte Land of Wine è anche l’Enoteca della Douja, dove saranno in vendita tutte le etichette selezionate e già in degustazione a calice in Piazza San Secondo.

Francesco Monchiero, presidente di Piemonte Land of Wine, dice: “Piemonte Land, a chiusura della manifestazione astigiana, patrocinerà un tavolo di confronto tra i Consorzi che da sempre sono in prima linea nel difendere e tutelare le denominazioni vinicole. Questo a riprova di quanto lo stesso Consorzio Piemonte Land of Wine abbia a cuore il futuro del mondo del vino piemontese con programmi, progetti, strategie e iniziative che devono nascere da una concertazione e da una condivisione piena e trasparente.”

CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’ASTI SPUMANTE E DEL MOSCATO D’ASTI DOCG: Palazzo Gastaldi |Piazza Roma, 10

Il Consorzio per la Tutela dell’Asti accoglierà i visitatori con la convivialità delle bollicine aromatiche più brindate al mondo. Vibrazioni musicali e note fruttate: food e wine lovers troveranno un’Ape car ad attenderli, per degustare le tre tipologie della Denominazione sia in purezza che in miscelazione; in abbinamento, piatti originali e sfiziosi a base di frutta fresca, ideali per accompagnare un calice di Asti DOCG. Il tutto animato da djset.

Lorenzo Barbero, Presidente del Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti Docg afferma: “Siamo sempre felici di partecipare alla Douja, perché il vino è fondamentale per le nostre terre sia dal punto di vista economico che storico, insieme alla celebrazione del territorio e del sapere enologico.”

CONSORZIO BARBERA D’ASTI E VINI DEL MONFERRATO: Palazzo Alfieri |Corso Alfieri, 375

Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato invita i visitatori a lasciarsi trasportare nel racconto delle proprie Denominazioni non solo attraverso le parole, ma soprattutto attraverso l’assaggio.

Sono oltre 150, infatti, le etichette del Consorzio presenti ogni giorno ai banchi d’assaggio all’interno di Palazzo Alfieri, dove esperti sommelier presenteranno i vini bianchi, rossi, spumanti e i vini dolci appartenenti alle 13 Denominazioni.

Sono previste quattro Masterclass e ampio spazio verrà dato anche agli abbinamenti: per esaltare al meglio ogni calice di vino del Monferrato saranno proposte le pietanze più autentiche della tradizione piemontese preparate dalla scuola Alberghiera AFP Colline Astigiane.

In aggiunta, nella mattinata di domenica 17, su prenotazione, lo chef stellato Marcello Trentini creerà combinazioni culinarie inedite con al centro le eccellenze enologiche del Monferrato.

“La Douja d’Or è un’occasione per parlare e raccontare la qualità delle nostre etichette incontrando direttamente il consumatore finale, che siamo felici di accompagnare in un vero e proprio viaggio alla scoperta del territorio e delle sue punte di diamante. Abbiamo l’obiettivo di far scoprire i nostri vini a wine lover e non, partendo da tutte le fasce d’età.” Racconta Vitaliano Maccario, Presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.

FONDAZIONE ASTI MUSEI: Palazzo Mazzetti |Corso Alfieri, 357

Come già nelle passate edizioni il vino sarà protagonista anche di un percorso che lega arte e fotografia. A parlarne è Mario Sacco, Presidente della Fondazione Asti Musei.

“La Douja d’Or resta una delle manifestazioni più amate della stagione. La Fondazione Asti Musei partecipa con la propria rassegna inaugurata il 18 luglio scorso e intitolata “3 mostre per un fotografo: Enzo Isaia – Il mito delle Rosse – Vite notturne - Settembre astigiano”, allestita in tre diverse sezioni negli spazi espositivi di Palazzo Mazzetti fino alla fine di settembre. Si tratta di un’importante iniziativa collaterale alla Douja d’Or, dove la bellezza, la natura e la tradizione sono celebrate attraverso le fotografie di uno dei maggiori interpreti del settore pubblicitario.”

UNIONE INDUSTRIALE ASTI | Stand in Piazza Roma

L’Unione Industriale della Provincia di Asti, in collaborazione con il Consorzio del Vermouth di Torino, partecipa alla Douja 2023 con la ormai consueta Rassegna dei Vermouth e dei Vini Aromatizzati, durante la quale saranno proposte in degustazione oltre 50 tipologie di Vermouth di Torino.

Grazie alla collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia la degustazione potrà essere accompagnata da piattini di carne cruda piemontese e salumi preparati da “Antica Salumeria di Pipil” negozio centenario di Costigliole d’Asti.

Ne parla Andrea Amalberto, Presidente dell’Unione Industriale della Provincia di Asti.

“La Rassegna dei Vermouth e dei Vini aromatizzati, a cura dell’Unione Industriale di Asti in collaborazione con il Consorzio del Vermouth di Torino, è ormai un appuntamento fisso della Douja d’Or. Quest’anno ci troveremo nella splendida cornice di Piazza Roma. Il format rimarrà simile a quello degli anni precedenti, con possibilità di degustare Vermouth in purezza e Cocktails a base Vermouth.”

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI DEL VINO BIOLOGICO: La Cascina del Racconto |Via Bonzanigo, 46

L’Associazione Produttori del vino biologico anche quest’anno riproporrà l’esperienza di “Crediamo in bio”, il Wine Bar e l’Enoteca Bio.

“Nel suggestivo spazio della Cascina del racconto si potranno incontrare giornalisti, opinionisti e buyers di settore. Al pubblico dei visitatori si offrirà la possibilità di degustare i vini al bicchiere e prenotare degustazioni alla scoperta degli abbinamenti con le specialità degli chef stellati, osterie storiche del territorio e artigiani del gusto”. Dichiara Enrico Rovero, presidente dell’Associazione Produttori del Vino Biologico del Piemonte.

CONSORZIO TUTELA GRAPPA DEL PIEMONTE E GRAPPA DI BAROLO: Palazzo comunale di Asti - Teatro Alfieri

Il Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo arricchirà il calendario della Douja d’Or con eventi e degustazioni volti a valorizzare e approfondire la conoscenza delle grappe prodotte in Piemonte.

“Anche quest’anno non possiamo mancare. Quest’anno proponiamo un banco d’assaggio rivolto al pubblico per ogni giorno dell’evento, che si aggiunge alle tradizionali degustazioni guidate con la presenza dei mastri distillatori. Anche i cocktail a base grappa saranno proposti in appuntamenti dedicati.” Dichiara Carlo Beccaris, Presidente Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo.

Non solo vino, ma anche arte, musica e spettacoli

Novità di quest’anno della Douja d’Or, il format “I 5 sensi del vino”: talk ed esperimenti sensoriali per 5 diverse esperienze in abbinamento a ognuno dei 5 sensi. Un racconto inedito del vino in tutte le sue sfumature e attraverso nuove forme di percezione.

Insomma, come si può intuire, vino e prelibatezze non mancheranno.

E allora, non resta che andare là dove il vino lo fanno buono. E mi raccomando: non dimenticate di fare scorta di bottiglie.

Per maggiori dettagli, visita la pagina Instagram.