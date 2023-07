Milano, una città per tutti

Tra le tante caratteristiche che rendono Milano una città sempre più all’avanguardia in tema di diritti, c’è sicuramente l’importanza e l’attenzione da parte dell’Amministrazione a temi quali accoglienza e inclusione. Non si tratta solamente dell’esistenza di servizi pensati ad hoc per il cittadino, ma di un modo di vivere il futuro a 360 gradi, nell’obiettivo di soddisfare il desiderio primario per eccellenza: il benessere.

La cosa positiva è che non riguarda solamente il cittadino adulto, ma è un modus vivendi che permea il cittadino già in tenera età.

Lo sa bene chi ha partecipato al progetto “WISH MI: Wellbeing Integrated System of Milan”, coordinato dal Comune di Milano, che vi partecipa attraverso la Direzione Welfare e Salute (Area Diritti, Inclusione e Progetti e Area Territorialità), la Direzione Educazione (Area Servizi all’Infanzia, Area Servizi Scolastici ed Educativi) la Direzione Lavoro, Giovani e Sport (DP Promozione Giovanile e Transizione Scuola - Lavoro) e il Gabinetto del Sindaco con l’Area Relazioni Internazionali. Questo progetto è cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il bando Urban Innovative Actions (UIA), che fornisce risorse alle aree urbane europee al fine di testare soluzioni innovative per affrontare le sfide con cui oggi le nostre Città sono chiamate a confrontarsi e intende promuovere il benessere delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi (0-18) che abitano la Città di Milano attraverso la creazione di un sistema integrato di politiche, programmi, servizi e opportunità.

Un sistema per lo sviluppo di comunità a Milano

È all’interno di questa possibilità che si è sviluppato il Sistema Milano 0.18 che persegue degli obiettivi specifici, che si sono costituiti come sfide prioritarie della città:

Eccoli di seguito:

1.Ripensare, integrare e condividere le strategie e le politiche cittadine volte a promuovere il benessere – inteso in un’ottica multidimensionale – delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi.

Sistema Milano 0-18 mira a sostenere lo sviluppo di comunità più resilienti e forti in tutta Milano, in cui tutte le bambine, i bambini, le ragazze, i ragazzi e le loro famiglie abbiano gli strumenti per esprimere le proprie potenzialità. Tale risultato richiede un cambiamento significativo nel modus operandi tradizionale del Comune e, in particolare, il superamento della cosiddetta “logica dei silos” a favore di un approccio più efficiente, integrato e ricettivo delle reali esigenze delle bambine, dei bambini, delle ragazze, dei ragazzi che vivono a Milano. Inoltre, il progetto punta a creare nuovi meccanismi istituzionali e sociali in grado di assicurare che le politiche e gli interventi per la promozione del benessere delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi siano costantemente monitorati, discussi e riorientati verso obiettivi integrati e condivisi dagli attori rilevanti sia pubblici che privati.

2.Aumentare il numero delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi che hanno accesso alle opportunità di benessere disponibili grazie a un sistema integrato dei servizi capace di rispondere efficacemente alle diverse esigenze;

3.Promuovere la ricomposizione e l'integrazione delle risorse e delle opportunità disponibili attraverso piattaforme collaborative connettive capaci di superare l’attuale frammentazione nell'allocazione delle competenze e delle risorse;

4.Migliorare la capacità di ascoltare i desideri e le esigenze delle bambine, dei bambini, delle ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie e valorizzare le loro risorse, competenze e talenti, al fine di promuovere il loro benessere e agire nell'interesse collettivo e a lungo termine della comunità. Tale obiettivo è perseguito attraverso processi di coprogettazione dal basso, intesa come metodologia capace di produrre partecipazione, relazioni, solidarietà e capitale sociale e di promuovere il riposizionamento dei soggetti in un nuovo sistema.

Le sfide dei prossimi anni per Milano

Sullo sfondo degli obiettivi elencati nel paragrafo precedente, Sistema Milano 0-18 ha voluto procedere all’identificazione di un insieme di sfide cittadine specifiche si intende affrontare nei prossimi anni.

Queste includono: la promozione della partecipazione e dell’accesso a servizi educativi di qualità e dell’accesso ai servizi sanitari per la fascia d’età 0-6, in particolare, per i segmenti più fragili (ad esempio, le famiglie in condizione di isolamento sociale); la promozione della partecipazione ad attività extra-scolastiche per la fascia d’età 6-14, in particolare, per le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi in condizioni di vulnerabilità (ad esempio, bambine, bambini e adolescenti in condizioni di povertà, con background migratorio, e nuclei familiari monogenitoriali); la promozione della partecipazione alla vita sociale e della mobilità sociale per la fascia d’età 14-18, al fine di contrastare la correlazione – ancora significativa – tra contesto familiare di provenienza – in particolare, livello di scolarizzazione dei genitori – e percorso scolastico delle figlie e dei figli; La promozione di strategie integrate per contrastare il fenomeno della segregazione scolastica, che è in aumento soprattutto in alcune periferie della Città e che colpisce indiscriminatamente la popolazione 0-18; la promozione del ruolo del sistema educativo e scolastico a supporto della mobilità sociale per l’intera fascia 0-18, in particolare, per le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi in condizioni di vulnerabilità; la promozione di una programmazione pedagogico-educativa inclusiva e di qualità nei servizi educativi e nelle scuole di ogni livello, con particolare riguardo alle bambine, ai bambini e alle e agli adolescenti con disabilità cognitivo-relazionali certificate, bisogni educativi speciali (BES) e/o problematiche multilivello.

Sistema Milano 0-18 ha teorizzato una serie di infrastrutture in grado di fornire benessere cittadino per coloro che appartengono alla fascia che va dagli 0 ai 18 anni. Tra queste vi sono: la definizione di un piano strategico per un sistema integrato di politiche e programmi per promuovere il benessere delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi a Milano.

Obiettivo primario per raggiungere questo scopo è quindi quello di formare operatori professionali con un approccio finalizzato al loro coinvolgimento nella coprogettazione dei servizi, al rafforzamento delle pratiche di collaborazione e allo sviluppo di capitale relazionale; definizione di un piano per misurare e valutare l’impatto generato sulla Città. E poi ancora la sperimentazione di un sistema di identità visiva che possa rendere visibili e riconoscibili le politiche e i servizi per bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. A supporto di queste due volontà, è sicuramente rilevante la presenza della digitalizzazione e quindi la creazione di: 1) un minisito all’interno del portale del Comune di Milano dedicato alla promozione dei progetti per la fascia 0-18; 2) la progettazione e sviluppo di un catalogo digitale per la promozione e l’acquisto di servizi e attività per i minori 0-18 (marketplace); la sperimentazione di un sistema di voucher digitali finalizzato a facilitare l’accesso di bambine, bambini, ragazze e ragazzi da 0 a 18 anni, con particolare attenzione a chi si trova in condizioni di fragilità socio-economica. E infine la creazione di hub territoriali e micro progettazioni locali.

ActionAid tra i partner del progetto

Tra i partner di questo progetto, ruolo chiave ha ActionAid, un’organizzazione internazionale indipendente, presente in oltre 45 paesi e, insieme alle comunità più povere, agisce contro la povertà e l’ingiustizia.

Da sempre ActionAid vede nel cambiamento la propria mission, nel tentativo di migliorare la qualità della democrazia e sostenendo così chi vive in situazioni di povertà e marginalità. Un vero e proprio obiettivo etico e rivoluzionario, perseguito sin dalla sua costituzione in maniera sempre attiva.

La cittadinanza a partire dalla dimensione ludica

All’interno di Sistema Milano 0-18 c’è la visione di un gioco, intitolato “Play Milano 0.18”, che mira a offrire a bambini e bambine, ragazze e ragazzi (e alle loro famiglie) un percorso ludico virtuoso che promuova la partecipazione attiva attraverso meccanismi di reward che incentivino e riconoscano il contributo di ciascuno alla costruzione del benessere della città.

La sperimentazione prevede due livelli di gioco: il primo, composto da Missioni, all’interno delle quali bambini, bambine, ragazzi e ragazze avranno l’opportunità di svolgere attività ludico-educative di gruppo, intese come occasioni di relazione, condivisione, aggregazione, convivialità e crescita personale e collettiva finalizzate a incentivare la loro partecipazione attiva al rafforzamento dei legami di comunità e alla cura e valorizzazione dei beni comuni della città e, quindi, al miglioramento della coesione sociale. Il secondo livello consiste in un vero e proprio gioco cittadino, la cui partecipazione ad ogni Missione consentirà ai giocatori di ottenere dei “merits”, ossia dei punti che riconoscono in modo tangibile il valore delle azioni positive messe in atto nello svolgimento delle attività previste dalla Missione e premiano il contributo di ogni “giocatore” alla costruzione del benessere della città.

Un modo sicuramente coinvolgente per avvicinare e creare una rete di futuri cittadini.