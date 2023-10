Benessere: la farmacia diventa sempre più smart e al servizio dei clienti

Sempre più digitalizzata, personalizzata e ricca di professionisti specializzati, questa è la farmacia del domani.

BENU Farmacia ha recentemente aperto a Milano. Il nome BENU si ispira all'uccello egizio mitologico, simbolo di salute, rinascita e rinnovamento. Questo è il nome scelto da PHOENIX Pharma Italia per il rebranding della catena LloydsFarmacia.



Attualmente ci sono 270 farmacie di proprietà e in franchising, attive in otto regioni italiane. Tra queste, la nuova BENU Farmacia si trova in Via Mario Morgantini. Questo progetto ambizioso mira a rafforzare l'accessibilità e la qualità dell'assistenza sanitaria in tutto il paese, con l'obiettivo di diventare un vero e proprio "Hub della Salute". Oltre ai servizi di Telemedicina già disponibili, come ECG e holter pressorio, è stato recentemente introdotto il servizio di densitometria ossea refertata.



Inoltre, BENU Farmacia offre servizi infermieristici, consulenza nutrizionale, test di prevenzione e campagne di sensibilizzazione e screening gratuiti. BENU Farmacia rappresenta il concetto di farmacia di riferimento. L'ascolto, la prevenzione e la cura, tutti declinati nel segno della personalizzazione, sono le parole chiave di BENU Farmacia.



Una delle priorità è far interagire tutti i punti di contatto per offrire ai clienti un'esperienza personalizzata, indipendentemente dal canale di accesso utilizzato. Informazione e consulenza verranno potenziate attraverso aree dedicate e strumenti innovativi come gli "smart shelf", scaffali interattivi e informativi che i clienti possono consultare liberamente per trovare informazioni sulle vitamine o sulla cura della pelle, ad esempio. Questi strumenti avanzati si integrano con il ruolo centrale del farmacista, che resta fondamentale come dimostrato nel corso degli anni.