Sconti e data libera: acquistare ticket online conviene

Oggi i consumatori sono sempre più abituati ad acquistare online. La pandemia, inoltre, ha accelerato queste pratiche, le quali si sono diffuse anche tra coloro che prima non erano abituati a questa modalità. Oltre ad elettronica, cibo e abbigliamento, la maggior parte delle persone acquistano online anche biglietti per concerti, spettacoli e parchi o attrazioni turistiche.

La comodità di avere tutto a portata di click è, infatti, impagabile. Ma soprattutto, il vantaggio principale è poter saltare la fila ed evitare le code, ricevendo comodamente i ticket a casa con largo anticipo. Questo permette di organizzare per tempo la propria giornata senza doversi preoccupare troppo dell’orario di arrivo, poiché l’ingresso sarà praticamente immediato.

Ticket online a prezzi scontati

Uno dei maggiori problemi dell’online, però, è riuscire ad acquistare in tutta sicurezza. Per questo bisogna scegliere con cura le piattaforme più affidabili. Iltuoticket.it rientra tra queste: un progetto di Babila Srl, azienda leader nell’Entertainment, con oltre 400mila biglietti venduti solo nel primo anno di attività e più di 50 strutture in tutta Italia.

Iltuoticket.it offre la possibilità di acquistare biglietti a prezzo ridotto per le più importanti strutture del tempo libero nel nostro Paese – tra cui: Leolandia, Acquatica Park, Monticello SPA, Gardaland, Acquario di Genova, The Space Cinema, CineCittà World e molte altre – mettendoli immediatamente a disposizione dell’utente, appena dopo la transazione.

Biglietti con data libera per i parchi divertimento

La novità e il vantaggio è che la piattaforma consente di acquistare biglietti scontati con data libera, permettendo alle persone di presentarsi direttamente ai tornelli, evitando le biglietterie. Un’ottima occasione soprattutto per le famiglie con bambini che hanno intenzione di passare una giornata all’insegna del divertimento in uno dei parchi migliori d’Italia, come Leolandia: agli utenti di iltuoticket.it sarà applicato uno sconto extra del 5%, grazie al codice LEO. Il biglietto sarà valido per un giorno d’ingresso al parco e sarà visibile anche sul proprio smartphone, consentendo di passare direttamente dai cancelli d’ingresso.

Leolandia è tra i parchi divertimento più noti del nostro Paese, con otto aree a tema e oltre 50 attrazioni per i più piccoli, spettacoli e incontri dal vivo con i personaggi più famosi dei cartoni animati. Sicuramente un paradiso per i bambini, ma il parco è attrezzato con tutti i comfort anche per gli adulti, dai tanti punti ristoro ai servizi per i neogenitori.