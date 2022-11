L’orologio è uno degli accessori più amati sia dalle donne che dagli uomini. Mentre prima veniva utilizzato soprattutto per aiutare a scandire il tempo, ora è visto come un vero e proprio accessorio che va a impreziosire l’outfit di chi lo indossa.

Come tutti gli accessori, anche l’orologio segue gli stili e le tendenze del momento e ogni anno ci sono nuovi modelli pronti a rendere più completo il tuo look. Per rimanere al passo con i trend il Black Friday è l’occasione giusta per acquistare il modello tanto desiderato a un prezzo scontatissimo.

Inoltre se vuoi far contento un appassionato di orologi il “venerdì nero” è il momento giusto per iniziare a fare i regali di Natale approfittando delle super offerte. Dai grandi classici ai modelli rivisitati devi solo scovare le offerte più convenienti e acquistare quello che ti piace di più.

Orologio classico

Il 2022 è l’anno in cui la semplicità vince per quel che riguarda gli orologi. I modelli per lui e per lei sono pensati per chi è alla ricerca di un accessorio moderno, ma raffinato. Il vero must have è quello con cinturino in acciaio argentato, declinato anche nelle tinte del rosa e bronzo con quadrante minimal. Dalle occasioni più importanti a quelle di tutti i giorni questo orologio diventerà l’accessorio in più che renderà unico il tuo look.

Orologio gioiello

Chi lo ha detto che gli orologi devono necessariamente segnare soltanto l’ora? Tra i grandi classici non può mancare la versione gioiello. Abbinato principalmente ad outfit eleganti, può rendere più ricercato un look casual. Il modello a serpentino che quest’anno è tra le tendenze da non farsi sfuggire racchiude in sé tutte queste caratteristiche. Il cinturino, sia quello realizzato interamente in pelle o in acciaio con dettagli in pietre, una volta attorcigliato attorno al polso ha un mood raffinato.

Orologio sportivo

Tra le tendenze intramontabili c’è l’orologio sportivo che ha come obiettivo principale quello di essere funzionale. I cinturini in silicone, il quadrante antigraffio o impermeabile, permettono di indossare questo accessorio senza rovinarlo mentre pratichi sport e non solo. Le versioni colorate e dai quadranti ampi, si sposano perfettamente con uno stile sportivo.

Orologio con il quadrante colorato

Grande, piccolo, squadrato o tondo, nel 2022 l’importante è che il quadrante sia colorato. Il Black Friday è l’occasione che stavi aspettando per acquistare tutte le tinte che preferisci, da quelle più classiche argentate e bianche a quelle più particolari come verde, blu elettrico o glitterato. Devi solo scegliere il modello in grado di esprimere in pieno la tua personalità, pronto a rendere il tuo look unico.

Orologio con cinturino nero

Il famoso orologio con cinturino nero di Louis Cartier è diventato ormai un modello iconico e senza tempo. Quando si pensa a un orologio in grado di incarnare in pieno la contemporaneità non si può fare a meno di pensare a quello con il cinturino nero. Sofisticato, minimal, ma anche sportivo è perfetto in ogni occasione e in tutte le stagioni. Con il Black Friday puoi approfittare delle offerte per acquistare il modello che darà quel tocco in più al tuo outfit.

