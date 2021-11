Bonus Casa: ecco i 5 quartieri di Milano più in trasformazione

Lo hanno chiamato in molti modi: super ecobonus 110, bonus casa, bonus 110%, ecobonus 110%… insomma, come la metti la metti, se n’è parlato in lungo e in largo. Introdotto dal Decreto Rilancio per agevolare gli interventi edilizi di ristrutturazione “virtuosi” in termini di efficienza energetica, questo bonus più di altri ha letteralmente spopolato, contribuendo alla forte crescita di richieste nel settore della ristrutturazione edilizia in Italia.

Si è calcolato che ci sia stato un aumento effettivo del 20% della domanda relativa a interventi per ristrutturazioni casa, rifacimento facciate, installazione finestre e caldaie, isolamento termico e applicazione di pannelli solari (tanto per citare i più richiesti), rispetto al 2020. Dato, questo, che incredibilmente continua a crescere del 10% ogni mese.

Insomma, l’Italia intera si sta mobilitando sul fronte “lavori in corso”, ma c’è una metropoli che più di tutte sta approfittando dell’opportunità concessa dal Governo ed è la stessa città che negli ultimi anni ha deciso di investire a tutto campo in transizione energetica e sostenibile.

Parliamo di Milano, ovviamente, che, secondo le statistiche di ProntoPro.it, già fornitore dei dati fin qui citati, ha visto un vero e proprio boom di richieste, tanto che il portale ha stilato una classifica dei 5 quartieri di Milano più soggetti alla trasformazione edilizia in base proprio al numero di richieste per servizi legati alla ristrutturazione edilizia pervenute da luglio 2020 a settembre 2021 su ProntoPro.it.

• Bocconi (22% di richieste)

• Stazione Centrale (20%)

• Lambrate (17%)

• San Siro (15%)

• Guastalla (13 %)

Con il restante 13% che si divide nelle restanti zone della città, dati alla mano sembra proprio che ci sia poco da fare: un milanese su due è in cerca di un professionista che si occupi della ristrutturazione di casa.

Certo, con una domanda così consistente, si potrebbe pensare che ormai sia quasi impossibile trovare un professionista “libero” che possa eseguire i lavori di chi ancora non ha approfittato di bonus e agevolazioni vari ed eventuali.

