9 giugno: colloqui online e webinar di orientamento: tante opportunità professionali alla fiera del lavoro digital per ingegneri

L’estate si avvicina a grandi passi e la maggior parte di noi comincia già a pregustare le vacanze. Per gli studenti di ingegneria in procinto di completare il proprio percorso di studio, tuttavia, è in arrivo una grande opportunità.

Un appuntamento a misura d’ingegnere

È imminente, infatti, il prossimo Job Meeting, parte del network di fiere del lavoro che mettono in contatto laureandi e neolaureati con il mondo dell’impresa targato Cesop HR Consulting Company, punto di riferimento in Italia per l’organizzazione di career day.



Appuntamento quindi al 9 giugno, quando si terrà Virtual Job Meeting ENGINEERING, una giornata 100% virtuale interamente dedicata ai laureandi, ai neolaureati e ai giovani ingegneri che hanno appena terminato il proprio ciclo di studi.



L’evento sarà quindi un momento estremamente importante tanto per i giovani ingegneri smaniosi di confrontarsi con il mercato del lavoro, sia per i recruiter delle aziende partecipanti, che potranno incontrare talentuose risorse da inserire nel proprio organico aziendale.

REGISTRATI E OTTIENI UN COLLOQUIO



Tante e importanti le aziende – nazionali e multinazionali – presenti a Virtual Job Meeting ENGINEERING: Accenture, Acea , Ayes, Bolton Home & Personal Care, Casa Zero, DANA, Decathlon, DGS, EMA Global Engineering, Expert.ai, Falck Renewables, Ferrero, Gi Group, Hilti, Kuwait Petroleum Italia, Laminazione Sottile, Lavazza, Leonardo, Open Fiber , Orizzonti Holding, People Design, Primadonna, PUNCH Torino, Reale Mutua, Segula Technologies, Side Soft, Soft Strategy, Spindox, Stetel, STMicroelectronics, Tetra Pak, TotalEnergies e Umana ….

Un ricco calendario di webinar

Oltre ai momenti di incontro tra i giovani ingegneri e i recruiter delle aziende presenti – tramite videocolloqui e chat one-to-one – il programma di Virtual Job Meeting ENGINEERING prevede seminari, workshop e un fitto calendario di webinar di orientamento che prepareranno i partecipanti ad affrontare in modo ottimale i colloqui di lavoro, ad impostare correttamente il proprio CV e a conoscere meglio quale sarà il proprio futuro ruolo all’interno delle società partecipanti.

Per poter accedere a questo evento – gratuito, come tutti i Job Meeting – basterà avere un account sul portale. Questo lo si ottiene all’istante inserendo il proprio indirizzo email sul sito dell’evento e compilando l’apposito form

Dopodiché, si riceveranno via mail tutte le informazioni necessarie per una perfetta partecipazione. Non solo: la registrazione permetterà – nei giorni antecedenti a Virtual Job Meeting ENGINEERING – di ricevere in anteprima importanti dettagli sulle nuove opportunità per ingegneri.