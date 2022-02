Le aziende assumono ingegneri. Partecipa al career day online

Il mondo degli eventi è stato radicalmente trasformato dalla diffusione delle tecnologie digitali. Il potenziale interattivo delle piattaforme online, infatti, è diventato un vero e proprio strumento per raggiungere in modo più rapido gli interlocutori con i quali scambiare informazioni in prima persona. Questa capacità di interconnessione, propria della tecnologia, offre una grande opportunità anche in ambito lavorativo: si accorciano sempre più le distanze spazio-temporali tra chi cerca lavoro e le aziende che lo offrono, con risvolti molto positivi, in termini di qualità ed efficienza.

Una giornata dedicata ai giovani ingegneri

Cesop HR Consulting Company – leader italiano nell’organizzazione di career day e job meeting –, consapevole di questo potenziale, ha potenziato le fiere del lavoro aggiungendo l'esperienza digitale, così da agevolare ulteriormente il contatto tra gli studenti in procinto di affacciarsi sul mercato del lavoro e le aziende in cerca di nuovi talenti.

Il primo appuntamento in programma per il 2022 – previsto per il 24 febbraio – sarà Virtual Job Meeting ENGINEERING, una giornata dedicata ai laureandi, i neo-laureati e i giovani ingegneri che hanno appena terminato il proprio percorso accademico.

Questo ennesimo appuntamento del Network Job Meeting testimonia il successo delle fiere del lavoro targate Cesop, la cui peculiarità è sempre quella di creare opportunità concrete per entrambi gli attori: i laureati e le realtà del mondo dell’impresa.



Formazione e opportunità

Insomma, la giornata del 24 febbraio, on-line, permetterà agli aspiranti ingegneri di incontrare, chattare, sostenere veri colloqui con i selezionatori delle importanti aziende che saranno presenti all’evento: Abb, Accenture, Acea, AlmavivA, Aubay, Ayes, Casa Zero, Danieli Group, Eidosmedia, FIAMM, GFM, Italgas, Lutech, Kineton, Manzoni Consulting Group, Minsait, PPI, Reale Group, Stetel, Terna, Umana... e molte altre.

Lo svolgimento dell’evento seguirà il classico format dei Virtual Job Meeting e proporrà ai giovani ingegneri dirette live, seminari, workshop, webinar e occasioni di incontro individuale con i recruiter delle aziende sopra citate.

L’appuntamento, totalmente gratuito, del 24 febbraio sarà quindi un momento ricco di opportunità professionali per tutti gli studenti di ingegneria che hanno portato a termine il proprio percorso accademico e sono smaniosi di muovere i primi passi nel mondo del lavoro.

Per partecipare è semplicemente necessario creare un account (che sarà valido anche per tutti gli eventi futuri) visitando il sito dell’evento. Dopo pochi istanti si riceverà una’ email di conferma con la quale entrare in una propria dashboard dove perfezionare la scheda che le aziende riceveranno come CV.

