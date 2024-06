L’eccellenza delle carni pregiate nel cuore di Milano

Una carne di eccellenza in una vera e propria boutique del gusto. Da Fierro Food Luxury, la sontuosità dei tagli più pregiati, arriva da ogni parte del mondo, riuscendo anche per questo ad essere l’unico rivenditore autorizzato di Kobe Beef, specialità gastronomica giapponese, a Milano.

Un piccolo scrigno nel cuore della città, capace di racchiude il meglio e l’esclusività dei sapori, accompagnati da vini e gastronomia di alto livello.

Frutto della passione e della dedizione dei sapienti maestri macellai, guidati da Roberto Fierro, in un’arte di famiglia tramandata di generazione in generazione e in grado di evolversi adattandosi ai tempi moderni.



“La carne va mangiata poca ma buona”, racconta Roberto Fierro, certo del fatto che nessuno possa averne mai assaporata una migliore, finchè non arriva in via Giovio 24. Un concetto espresso chiaramente nell’insegna del suo negozio e confermato dai clienti molto esigenti in fatto di qualità.

Anche l’aspetto etico assume una notevole rilevanza dal momento che tutte le carni vengono selezionate con cura e attenzione solo presso fornitori in grado di garantire il rispetto per l’ambiente e il benessere degli animali.



A tutto questo si aggiunge il servizio personalizzato per ogni cliente, il quale attraverso i consigli dei maestri macellai al momento dell’acquisto e successivamente supportato anche da brochure e video tramite whatsapp, è in gradi di conservare e preparare al meglio il piatto prescelto con le relative modalità di cottura.Un vero e proprio viaggio nei sapori di tutto il mondo, tra le specialità dei diversi continenti coniugati dalla sapienza dei maestri macellai, fanno di Fierro Food la boutique di eccellenza apprezzata dai palati più fini e da chi è sempre alla ricerca dei migliori sapori culinari