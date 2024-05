Abitare in Martesana: tra il verde, la storia di Milano e il design del futuro

Da antico villaggio rurale a quartiere ricco di eventi e attrattive. La storia di Turro, quartiere milanese recentemente soggetto a una riqualificazione molto importante, è da attestare già molto presto, nel 950, a causa di quella torre (la “Torre del Toro”) da cui prende il nome. Ma questo luogo ha subito anche un’evoluzione nel corso dei secoli, che ha portato, negli anni ’20 del secolo scorso, a connotarsi come quartiere a prevalente destinazione industriale. Ultimo ma non meno importante la definitiva conversione negli anni ’80 a quartiere residenziale e dedicato alle attività terziarie.

Oggi, grazie alla riqualificazione che la città di Milano sta attuando sui quartieri periferici, Turro vive una nuova fase della sua storia, andando a costituirsi come quartiere sempre più green e colmo di attività culturali e ricreative per i più giovani. Senza dimenticare la tranquillità e il relax tipico della vocazione residenziale cui il quartiere sta andando incontro.

Sostenibilità e relax: un progetto residenziale a valore aggiunto

La riqualificazione di Turro si arrichisce con un progetto residenziale dal nome emblematico: Liv’in Martesana, progetto elegante ed esclusivo che sorge nel cuore del quartiere, in via Stamira d’Ancona 9.

Questa nuova iniziativa nasce nel rispetto dei più alti criteri di sostenibilità, venendo incontro alle aspettative dei nuovi clienti. Sono sempre di più le richieste da parte degli abitanti di vivere in un luogo tutelato sia nella costruzione che nel rispetto di chi vi ci abita. Un’esigenza cui i costruttori dovranno sempre più fare conto.

Liv’in Martesana: il progetto

Liv’in Martesana prevede la demolizione di uno degli edifici terziari esistenti sull’area, posizionato su parte dell’isolato compreso tra le vie Stamira D’Ancona e Girolamo Vida. Viene proposto un complesso disposto ad angolo sulla cortina stradale, un nuovo fronte urbano che libera lo spazio interno al lotto destinandolo ad area verde e piantumata.

Sono 102 gli appartamenti di cui si compone il progetto, suddivisi in 11 piani tra bilocali, trilocali e quadrilocali, con possibilità di box e posto auto.

Dal punto di vista degli interni, tutti gli appartamenti presentano un layout in grado di privilegiare comfort e vivibilità. Ogni unità si apre su un terrazzo o una loggia, che funge da estensione della zona living, creando in questo modo una continuità tra spazio interno e spazio esterno. Numerosi gli spazi comuni: dall'area co-working alla fitness lounge, e poi ancora le varie storage room, adatte per custodire biciclette e passeggini, l'area kids pensata appositamente per i bambini, ma anche l'area dog wash per gli amici a quattro zampe. A conferire un senso di maggiore comodità c'è la locker room, per ricevere gli acquisti online e la corrispondenza.

L'esterno presenta un'elegante corte che ospita alberi da frutto, panchine per momenti di ristoro all'aria aperta e un porticato in grado di proteggere durante le piogge.

Il servizio di conciergerie accompagna tutta l'esperienza e si colloca come reale punto di riferimento per tutti coloro che abitano il complesso.

Turro, un quartiere green ed inclusivo

Il progetto prevede anche la creazione di un ampio giardino piantumato che si inserisce in un’area della città già caratterizzata dalla presenza di aree verdi: il parco dell’Ospedale di Ville Turro, il parco Martiri della Libertà Iracheni che si estende fino al Naviglio della Martesana, i giardini con area giochi Don Domenico Ghinelli su via Vida.

In questo modo, la riqualificazione del quartiere risponde anche e soprattutto a quei criteri di vivibilità cui tutta la città sta andando incontro.

Liv’in Martesana: info e contatti

All’interno del sito dedicato al progetto, è possibile compilare un form, lasciare i propri dati e scoprire in anteprima Liv’in Martesana. In questo modo sarà possibile essere ricontattati e fissare un appuntamento per osservare dal vivo tutti gli sviluppi del progetto.