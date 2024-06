Successo per “100 anni di Rivoluzioni” la mostra che ha celebrato lo storico legame tra Citroën e Milano

Cento anni di innovazioni e trasformazioni tecnologiche significative, un secolo di storia e successi, per un traguardo di straordinaria importanza che ha coinvolto il nostro Paese e una delle case automobilistiche più prestigiose e storiche del mondo.

Stiamo parlando dei festeggiamenti per i cento anni di presenza di Citroën in Italia, celebrati con una mostra allestita dal 19 al 25 giugno a Milano, all'ombra dell'Arco della Pace. L'evento ha ripercorso un secolo di storia visionaria, segnato da evoluzioni e innovazioni rivoluzionarie che hanno coinvolto sia le auto sia il loro modo di essere pubblicizzate.

Un legame lungo un secolo

Cento anni in cui il "Double Chevron" ha consolidato un legame profondo con l'Italia, rendendo l'automobile accessibile a chi non l'aveva, grazie a un processo di democratizzazione della mobilità. Un impegno che prosegue ancora oggi, nel contesto della transizione energetica.

C'è tanta Italia nell'anima di Citroën. Il merito va a Flaminio Bertoni, disegnatore di numerosi modelli classici, e a Walter Becchia, tecnico alessandrino che ha progettato il motore della 2CV, uno dei modelli più iconici del marchio francese, diventata famosa per il suo costo ridotto e la sua praticità. Ma non è tutto.

In epoca più recente, infatti, è stato un altro italiano a scrivere una nuova pagina della storia del marchio francese. Si tratta del designer Donato Coco che nel 2002 diede avvio a quella che è stata battezzata come “rivoluzione tonda” disegnando l’iconica linea curva con cui il modello C3 è nato e si è affermato sul mercato.

E se quello tra Citroën e Italia è un legame solido, probabilmente lo è ancor di più quello che lega il Double Chevron con la città di Milano, da cui tutto è partito. Nel 1924 fu infatti André-Gustave Citroën – che cinque anni prima aveva fondato il brand francese – ad aprire la storica filiale milanese.

L'evento a 360° in una location da sogno

La mostra celebrativa “100 anni di Rivoluzioni” è stata allestita all’interno delle sale dell'esclusiva location del Dazio di Levante presso l’Arco della Pace. Un modo originale per raccontare tutte le tappe della storia del Brand e il suo legame secolare con l'Italia, senza tralasciare approfondimenti sul geniale fondatore e sui progetti sociali più recenti messi in atto da Citroën.

Iniziativa che, tra le altre cose, ha dato la possibilità di scoprire la nuova Citroën C3, l'auto con l'ambizioso obiettivo di rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti, sempre nel segno di quella “democraticità” che ha caratterizzato il Double Chevron sin dalle origini. È possibile, infatti, guidare la nuova C3 a partire da soli 49 al mese grazie alla formula "Elettrico sociale Citroën".

Raccontare il passato, con lo sguardo proiettato al futuro

Raccontare il passato, con lo sguardo proiettato al futuro Un tributo a un glorioso passato, ma con lo sguardo rivolto al futuro: così si può riassumere “100 anni di Rivoluzioni”, la mostra evento che ha permesso di rivivere i momenti chiave della storia di Citroën, esaltando il contributo italiano e l'evoluzione tecnologica che ha caratterizzato il brand transalpino nel corso dei decenni.

La mostra, suddivisa in diverse sale, ha immerso i visitatori in un mondo di innovazione e trasformazione, non solo nel campo dell'automobilismo ma anche nel modo in cui è stata raccontata la storia del brand e dei suoi prodotti nel corso degli anni.

La comunicazione pubblicitaria ha sempre avuto un ruolo centrale nella storia di Citroën, come dimostrano le parole del suo fondatore: “Nel meccanismo del progresso, non è tanto l’invenzione che conta quanto la sua diffusione.” A questo rivoluzionario modo di comunicare è stata dedicata la sala centrale dell’esposizione, dove un percorso multimediale ha permesso di riscoprire la storia della comunicazione unconventional del brand.

Storia del brand che Citroën ha deciso di ripercorrere anche attraverso un podcast, dedicato proprio a scoprire il brand e la sua presenza in Italia,

Un viaggio di successi e trasformazioni che permette oggi a Citroën di continuare a incarnare il progresso, rimanendo un simbolo di innovazione e accessibilità per tutti.