Il ruolo del centro commerciale, oggi: tra riprogettazione e coinvolgimento

La funzione del centro commerciale non è più la stessa di pochi anni fa. Se dal loro boom, infatti, il ruolo principale di queste strutture era unicamente legato agli acquisti e il tempo libero, oggi le cose si stanno evolvendo.

I nuovi centri commerciali hanno una vera e propria funzione sociale. Si tratta di realtà che sempre più devono andare incontro alle persone, ai loro bisogni e desideri e al contempo essere di sostegno al territorio, attuando delle iniziative per ridurre al minimo gli sprechi e i consumi secondo le nuove linee guida ambientali e sociali.

Il centro commerciale in trasformazione

Protagonista di questa trasformazione è un centro commerciale che, da sempre, nella parte nord-ovest di Milano si è costituito come punto di riferimento. Stiamo parlando del Centro Commerciale Rescaldina, gestito da Nhood Services Italy e aperto da oltre vent’anni.

Oggi, il Centro Rescaldina ha deciso di intraprendere un percorso di co-progettazione. È nato così “Spazio Aperto”, che a partire dall’ascolto delle esigenze e aspirazioni della comunità locali, dei clienti storici e dei clienti nuovi, si pone l’obiettivo di individuare nuove funzioni e servizi che rispondano a desideri, necessità e bisogni, da immaginare insieme a chiunque voglia prendere parte a questo percorso che si concluderà a dicembre con una rielaborazione di tutte le idee e proposte condivise.

Queste funzioni e servizi troveranno spazio in un’area coperta, grande come un campo da calcio, messa a disposizione dal Centro Commerciale Rescaldina in cui già altre aree sono state convertite a usi e funzioni culturali, ludici e motori.



La progettazione di “Spazio Aperto”: timing e obiettivi

L’opera di progettazione e costruzione di “Spazio Aperto” comincia a partire da luglio e durerà fino a dicembre 2023. In questo periodo verranno effettuate interviste, saranno raccolte opinioni e suggestioni di persone, ma anche associazioni e amministrazioni del territorio. Accompagnano questo coinvolgimento anche incontri pubblici, laboratori, workshop e momenti di confronto.

Per assolvere questo compito, è stato allestito un apposito spazio nella Piazza dell’Acqua al piano terra del Centro Commerciale Rescaldina, dove poter richiedere informazioni e condividere le proprie impressioni: i primi momenti di confronto sono stati previsti per mercoledì 19 e sabato 22 luglio e ne saranno organizzati altri nelle prime settimane di settembre, per garantire a tutti l'opportunità di partecipare.

A partire da settembre, il progetto si estenderà anche ai territori circostanti, con momenti di racconto aperti al pubblico organizzati nei Comuni limitrofi e saranno l'occasione per prendere contatti con ogni persona, realtà associativa e imprenditoriale che desideri dare il suo contributo, partecipando a futuri momenti di interviste, workshop e brainstorming per immaginare soluzioni innovative insieme.

“Da luogo chiuso a Spazio Aperto”

“Per anni si è inteso il Centro commerciale come un luogo chiuso. Noi invertiamo questo senso comune e ci apriamo al territorio, creando "Spazio Aperto" ,un’opportunità condivisa per valorizzarlo e dotarlo di nuove possibilità dal punto di vista sociale, culturale ed economico”. Con queste parole, Simone Rao, Shopping Center Manager del Centro Rescaldina, ha ribadito la volontà di accogliere il cambiamento di rotta del centro commerciale.

“Il valore aggiunto sarà dato dal contributo di chi vorrà valorizzare un proprio progetto o condividere le proprie idee su cosa potrebbe essere una novità o una funzione utile per il territorio in cui abita, contribuendo, insieme, al suo sviluppo”, ha poi proseguito.



