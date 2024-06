Centro medico multidisciplinare: convenienza e facile accesso alle cure sanitarie

Negli ultimi anni stiamo assistendo a continui cambiamenti e a un aumento delle criticità all’interno del sistema sanitario italiano, con inevitabili conseguenze sui pazienti. Dall’ingente allungamento dei tempi di attesa, al difficile accesso a servizi gratuiti in tempi brevi e la mancanza di personale, la ricerca di soluzioni sanitarie complete e accessibili appare sempre più complicata.

In un panorama, dunque, sempre più complesso, e di fronte alla necessità di prendersi cura della propria salute con controlli periodici, accertamenti ed eventuali terapie, la scelta di un centro medico multidisciplinare emerge come un’opzione ottimale, grazie all’offerta di un’ampia varietà di servizi, prestazioni e specialità all’interno di un’unica sede.

Il centro medico multidisciplinare Santagostino ne è un esempio calzante: una rete di poliambulatori specialistici distribuiti sulle città di Milano, Roma e Bologna, in cui operano professionisti altamente qualificati, che mettono a disposizione le proprie competenze per venire incontro a ogni esigenza in fatto di cura, benessere e salute.

Un’assistenza completa e personalizzata: cosa sono i centri medici multidisciplinari

Si tratta di strutture sanitarie che offrono una gamma di servizi, prestazioni e specializzazioni mediche all'interno dello stesso luogo, progettate per fornire cure integrate e coordinate, avvalendosi di diversi professionisti della salute.

Un centro medico multidisciplinare ospita medici e professionisti di diverse specialità, come chirurghi, pediatri, fisioterapisti, dermatologi, nutrizionisti, psichiatri e psicoterapeuti. L’obiettivo principale è garantire un'offerta e un’assistenza completa, coordinata e personalizzata, in grado di coprire le diverse necessità mediche e di salute di ogni paziente.

Inoltre, per una migliore qualità delle cure e risultati ottimali per i pazienti che presentano condizioni mediche diverse, il centro si avvale della collaborazione tra professionisti provenienti da differenti ambiti della medicina, permettendo approcci multidisciplinari e valutazioni più approfondite.

Vantaggi e benefici per i pazienti

La varietà di specialisti presenti in un centro medico multidisciplinare come il Santagostino, offre ai pazienti un accesso semplificato a cure complete e specifiche. Questo significa che un paziente ha la possibilità di affrontare problematiche mediche differenti senza doversi recare in diverse strutture sanitarie.

Prendiamo, ad esempio, una malattia cronica come il diabete: l’individuo che soffre di tale patologia, potrebbe aver bisogno della consulenza di un endocrinologo o di un diabetologo, potrebbe necessitare di un nutrizionista per concordare un piano alimentare adeguato, e di un fisioterapista per identificare un percorso di esercizio fisico.

Un centro medico multidisciplinare permette al paziente di ricevere tutte le cure di cui ha bisogno in un'unica sede, riducendo in questo modo i tempi d’attesa e gli sforzi richiesti per programmare la propria assistenza sanitaria, e migliorando l'efficienza del servizio.

Una vasta gamma di servizi

Come centro medico multidisciplinare, il centro diagnostico Santagostino, offre la possibilità di avvalersi di una ampia gamma di servizi, prestazioni e specialità.

L’offerta comprende:

esami diagnostici , come radiografie, ecografie, tomografie computerizzate, risonanze magnetiche, analisi del sangue e delle urine

, come radiografie, ecografie, tomografie computerizzate, risonanze magnetiche, analisi del sangue e delle urine consulenze e visite specialistiche , grazie alla presenza di diversi specialisti, tra cui cardiologi, neurologi, gastroenterologi, ortopedici, oncologi, otorinolaringoiatri, psichiatri, ginecologi, dentisti e pediatri

, grazie alla presenza di diversi specialisti, tra cui cardiologi, neurologi, gastroenterologi, ortopedici, oncologi, otorinolaringoiatri, psichiatri, ginecologi, dentisti e pediatri terapie fisiche e riabilitative , come fisioterapia, terapia occupazionale, terapia del linguaggio, terapia respiratoria e altre forme di riabilitazione

, come fisioterapia, terapia occupazionale, terapia del linguaggio, terapia respiratoria e altre forme di riabilitazione cure primarie , compresi esami di routine, gestione delle malattie croniche e vaccinazioni

, compresi esami di routine, gestione delle malattie croniche e vaccinazioni interventi chirurgici , grazie alla presenza, in alcuni casi, di sale operatorie

, grazie alla presenza, in alcuni casi, di sale operatorie servizi di supporto sociale e psicologico , come consulenze psicologiche, psicoterapia, visite psichiatriche, servizi di consulenza familiare, supporto per la gestione dello stress e delle malattie croniche

, come consulenze psicologiche, psicoterapia, visite psichiatriche, servizi di consulenza familiare, supporto per la gestione dello stress e delle malattie croniche medicina preventiva, screening, che sia screening neonatale o per il cancro, la pressione sanguigna, il diabete e altre condizioni, e consulenza sulla salute e sugli stili di vita sani.

Contatti: come chiedere il parere di un medico

Il Santagostino è una rete di poliambulatori specialistici completi, con sede nelle città di Milano, Roma e Bologna. Un modello all’avanguardia che coniuga elevata qualità e accessibilità, con un equipe di professionisti altamente qualificati che operano con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di cura degli italiani, facilitando l’accesso alle cure per tutti.

Questo centro medico multidisciplinare rappresenta un complemento vitale al sistema sanitario nazionale, offrendo un'alternativa di qualità per coloro che necessitano di cure specialistiche in tempi brevi.

È possibile prenotare visite specialistiche, consulenze ed esami diagnostici e di screening, con la garanzia di un'assistenza completa e personalizzata. Vi è inoltre la possibilità di effettuare consulti e prestazioni online, con la comodità di ricevere consulenze, visite mediche e terapie, direttamente a casa propria, utilizzando una semplice connessione a Internet.

Per ulteriori informazioni e per effettuare una prenotazione, è possibile consultare il sito internet www.santagostino.it.