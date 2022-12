Innovazione al servizio della medicina: "Il nostro è un approccio etico a servizio del paziente"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'innovazione al servizio della medicina per offrire ai pazienti un percorso di cura sempre più approfondito e rapido. Sì, perché nella società 3.0 la scelta di avvalersi delle tecnologie più avanzate in campo sanitario non è motivata solo da aspetti metodologici, ma anche da un approccio etico. La sanità si trova infatti davanti alla consapevolezza che, attraverso nuovi strumenti, è possibile fornire ai pazienti le migliori soluzioni per quanto riguarda la diagnosi e la cura.

Di questo chi opera all'interno del centro Cerba HealthCare è pienamente consapevole: "La tecnologia in medicina è indispensabile ed è alla base della crescita e del miglioramento delle procedure relative a esami e indagini diagnostiche", spiega Laura Bracchi, Head of Center of Expertise di Cerba HealthCare, "Cerba investe in tecnologia costantemente perché questo è legato anche a un aspetto etico: dobbiamo garantire al paziente le opportunità migliori per fare un esame di qualità in tempi contenuti e cercando di dargli il risultato più adeguato".

L’innovazione in fatto di strumentazioni e macchinari, però, non è l’unico fattore fondamentale quando si parla di diagnosi e prevenzione; imprescindibili sono infatti la preparazione e le competenze del personale sanitario che esegue gli esami e interpreta i risultati, e per questo Cerba ha deciso di puntare sui migliori professionisti del settore: "Investire in tecnologia è importante per avere immagini definite, esami fatti in tempi ridotti e maggior comfort per il paziente, ma è indispensabile investire sempre in capitale umano perché è il professionista di buon livello, con la sua esperienza e la sua capacità di lettura approfondita delle indagini, che determinerà il risultato finale. È l'uomo che fa la differenza", conclude Bracchi ed è per questo che il prossimo livello sarà quello dell'introduzione dell'intelligenza artificiale che servirà per dare un supporto maggiore agli specialisti di settore.

Così Cerba HealthCare è in grado di fornire ai propri pazienti tutti i servizi necessari a impostare il proprio percorso di salute nel miglior modo possibile: "Il paziente trova nei nostri centri analisi cliniche, poliambulatorio, radiologia e medicina dello sport", racconta Laura Daturi, Regional Executive Officer di Cerba HealthCare, "Nei nostri centri prelievo è possibile effettuare oltre 2.000 tipologie di test di routine, specialistica di base e avanzata; oltre a una gamma completa di esami dedicati alla medicina preventiva. Nei poliambulatori vengono fornite visite specialistiche e accertamenti diagnostici nelle diverse branche della medicina".

Tutto questo in un contesto di costante interazione tra specialisti: "È di fondamentale importanza il confronto multidisciplinare. I nostri specialisti collaborano tra di loro in modo da offrire al paziente diagnosi molto accurate. Cerba è una grande community sanitaria volta ad andare incontro alle esigenze di 4 milioni di pazienti che si affidano a noi in Italia ogni anno".

"È fondamentale poter contare su un processo semplice, veloce ed efficace", continua Daturi, "Lavoriamo in questa direzione con grandi investimenti sia nella digitalizzazione che nelle risorse umane. Le strutture dei nostri sistemi sono molto articolate e questo si riflette nelle funzionalità che mettiamo a disposizione, come prenotazione online di visite ed esami, refertazione rapida e digitale, cartelle cliniche elettroniche e servizi smart. Offriamo ai pazienti strumenti, test e pacchetti check-up per seguirli in ogni momento del loro percorso di salute. Con oltre 400 centri medici sul territorio nazionale, la prossimità assume un valore importante che si aggiunge alla qualità di un gruppo riconosciuto a livello internazionale nel campo della diagnostica di laboratorio".

Per qualsiasi informazione è possibile visitare il sito www.cerbahealthcare.it, o chiamare 02999100