Un test per sapere se devi fare la quarta dose

Con l’arrivo dell’autunno ricomincia la campagna vaccinale per proteggersi dal Covid-19. Secondo le disposizioni ministeriali, la seconda dose di richiamo (detta anche “quarta dose”) è consigliata nelle persone a 60 anni e in tutti i soggetti fragili, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo.

Eppure non tutti sentono questa urgenza: secondo i dati ISS, solo il 5,12% della popolazione ha effettuato la quarta dose, merito anche dei numerosi dubbi che pervadono i cittadini in merito a questa somministrazione.

Un test per valutare la risposta immunitaria

Per coloro che volessero conoscere il proprio grado di protezione dal virus, e quindi capire se è utile per loro sottoporsi a un’altra dose di vaccino, Cerba HealthCare, il più grande gruppo italiano per la diagnostica ambulatoriale e le analisi cliniche – che vanta 12 strutture a Milano e 65 in tutta la Lombardia - mette a disposizione nei suoi centri l’innovativo test IGRA (Interferon Gamma Release Assay), che valuta la risposta immunitaria delle cellule T memoria che hanno un ruolo chiave nel ridurre la severità del Covid-19.

Il test IGRA può consentire una valutazione più completa della risposta immunitaria dopo un’infezione da Sars-Cov2 o la vaccinazione (soprattutto in caso di basso titolo di anticorpi neutralizzanti), ed è un importante strumento a disposizione in particolare di chi è più esposto ai rischi della Covid-19, come i pazienti in trattamento con farmaci immunosoppressivi, che sono sottoposti a terapie oncologiche o che presentano immunodeficienze congenite o acquisite.

Questo può essere accompagnato a un test per valutare gli anticorpi neutralizzanti protettivi verso le infezioni da Sars-Cov2. I due test, combinati insieme, possono definire in maniera efficace i soggetti cosiddetti “no responder” o che comunque sono ad alto rischio di infezione da SARS-CoV-2 o di sviluppare la malattia. Per effettuarli basterà un semplice prelievo del sangue.

Le dichiarazioni del direttore scientifico

È Francesco Broccolo, virologo e direttore scientifico di Cerba HealthCare ad entrare in merito ai contenuti di questo servizio eccezionale: “Noi proponiamo un servizio ad hoc che aiuta a fare scelte consapevoli in merito alla quarta dose. In seguito a un'infezione o alla vaccinazione si creano specifiche cellule della memoria in grado di attivarsi in caso di incontro con il patogeno. Mentre gli anticorpi prodotti hanno il ruolo di neutralizzare il virus prima che entri nelle cellule, le cellule T hanno il compito di riconoscere ed eliminare le cellule infettate dal virus. Per questa ragione, pur non prevenendo la malattia, queste componenti sono fondamentali per ridurne la severità”.

I servizi di Cerba HealthCare

La presenza di questo innovativo test si aggiunge ai numerosi servizi sviluppati nel corso del tempo da Cerba HealthCare per prendersi cura della salute dei cittadini. È infatti noto la competenza specialistica del centro, sottolineata da una tecnologia all’avanguardia con un’attenzione speciale anche al comfort, all’accessibilità e alla rapidità nelle risposte.

I laboratori eseguono una gamma di esami completa: biologia e biologia chimica, farmacogenetica, nutrigenetica, citoistopatologia, oncologia molecolare, microbiologia e citogenetica, con punte di diamante nell’ambito dei test genetici e la capacità di portare al grande pubblico proposte innovative, prima di tutti gli altri. Nei poliambulatori è possibile sottoporsi a visite e trattamenti di ogni tipo, inclusi quelli di medicina estetica e psicologia, con eccellenze in medicina del lavoro, radiologia e medicina dello sport.

Senza sottovalutare l’aspetto quotidiano, cuore dell’attività fisica del singolo e del proprio benessere: prenotazioni e refertazioni online, prestazioni a domicilio, pacchetti check-up e servizi di life coaching che permettono di prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale in ogni momento della vita.

Per info e prenotazioni in merito alle attività di Cerba e al test IGRA è possibile contattare Cerba consultando il sito: www.cerbahealthcare.it. Oppure via mail a: info@cerbahealthcare.it o telefonando il numero 02999100.