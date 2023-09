Arriva anche a Milano uno spettacolo circense unico nel suo genere

Ma voi ve la ricordate l’ultima volta che siete andati al circo?

Il ricordo, per molti di noi, si perde in una nuvola di zucchero filato rosa, che riusciva a coprire solo parzialmente l’enorme massa di un tendone che, da bambini, ci pareva immenso.

Eppure, non l’abbiamo dimenticata del tutto quella pista circolare, ricoperta di segatura, sulla quale sfilavano animali esotici che avevamo visto solo nei film.

Il mondo va avanti e il circo si evolve

E allora, per tutti i nostalgici del grande circo abbiamo una buona e una cattiva notizia. Iniziamo dalla cattiva, che poi in realtà non è poi così cattiva, perché il circo si è evoluto in questi anni e gli animali non sono più i protagonisti dello spettacolo, ma sono tornati a vivere le loro vite in libertà.

La seconda è che il circo ha creato nuovi e più stupefacenti modi di intrattenere il pubblico di grandi e piccini.

Lo ha fatto, mantenendo giocolieri, acrobati e funamboli, puntando su esilaranti clown alle prese con le situazioni più diverse e ora, e attenzione solo ora, lo fa anche con l’acqua. Tanta acqua, intendiamoci: circa 40.000 litri d’acqua. Un’intera piscina d’acqua, con tanto di cascate e fontane, che ha preso letteralmente il posto della pista al centro del tendone.

È su questa insolita superficie che si esibiscono gli incredibili artisti del Circo sull’Acqua di Tayler Martini.

Il Circo sull’Acqua di Tayler Martini: due ore di spettacoli da record

Con i suoi fratelli, Tayler ha messo in piedi uno spettacolo unico nel suo genere, nel quale acrobati e artisti, già premiati nei principali festival circensi come Montecarlo e, alcuni, entrati addirittura nel Guinnes dei Primati per le loro imprese, danno vita a uno show che non dimenticherete facilmente.

Uno spettacolo della durata di due ore, diverso da qualunque show possiamo aver mai visto prima, e in grado di intrattenere grandi e piccini, mescolando spettacoli circensi eseguiti alla perfezione, con giochi d’acqua, di luci, di laser e bolle di sapone ripiene di fumo. E sì, in realtà ci saranno anche gli animali, ma non quelli che pensate voi, perché il Circo sull’Acqua è il primo circo al mondo con animali olografici, una chicca tecnologica che dimostra quanto il settore possa ancora innovare e rinnovarsi in chiave più moderna.

Un sorprendente spettacolo per grandi e piccini

Agli immancabili eroi di tanti bambini, Acquaman e La Sirenetta in primis, si alternano,poi, veri e propri professionisti della giocoleria, del funambolismo e dell’acrobatica… su acqua!

Tra gli artisti fenomenali che partecipano allo show ricordiamo alcuni personaggi che presentano numeri veramente imperdibili:

Il “Duo Vitalis” , due peruviani abili nel cosiddetto verticalismo “mano a mano”, che si esibiscono eccezionalmente in un difficile numero di equilibrio “testa a testa”;

, due peruviani abili nel cosiddetto verticalismo “mano a mano”, che si esibiscono eccezionalmente in un difficile numero di equilibrio “testa a testa”; Crazy Wilson e la sua Ruota della Morte, sulla quale compie acrobazie a velocità folle, tra le quali un salto mortale a 12 metri di altezza senza cavo di protezione;

e la sua Ruota della Morte, sulla quale compie acrobazie a velocità folle, tra le quali un salto mortale a 12 metri di altezza senza cavo di protezione; Willy Colombaioni , giocoliere dei record;

, giocoliere dei record; Erik Niemen , con un’esibizione da funambolo su un cavo d’acciaio;

, con un’esibizione da funambolo su un cavo d’acciaio; Sharin Monn , ex artista del Moulin Rouge, che si esibisce chiusa in una sfera di plastica trasparente sospesa nel vuoto;

, ex artista del Moulin Rouge, che si esibisce chiusa in una sfera di plastica trasparente sospesa nel vuoto; Adrien, il clown naufrago che si ritroverà, suo malgrado, letteralmente immerso nelle situazioni più inverosimili e divertenti.

Un appuntamento da non perdere nel cuore di Milano

E allora, ricordiamo che l’invito a prenotare subito i biglietti per il Circo sull’Acqua è aperto proprio a tutti e che questo imperdibile appuntamento è a Milano, dal 6 ottobre al 19 novembre, nell’area compresa tra Piazzale Cuoco e Viale Puglie.

Ad attendervi, un programma ricco di sorprese, che saprà riportare l’adulto a guardare, per una sera, il mondo con gli occhi stupiti del bambino e i più piccoli a non smettere mai di sognare e di credere che tutto sia veramente possibile.