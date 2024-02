Superare la balbuzie è possibile: scopri come riprendere in mano la tua vita

La balbuzie è un disturbo del neurosviluppo complesso e multifattoriale che può influenzare negativamente la vita sociale e personale delle persone di tutte le età. Grazie ai risultati di molteplici studi scientifici, sappiamo che questo disturbo può essere affrontato e superato. Grazie allo studio e alla professionalità di una rinomata psicologa italiana con vent'anni di esperienza, è stato possibile creare e sviluppare un metodo per affrontare questa problematica, metodo che ha aiutato fino ad oggi oltre 7.500 persone a superare la balbuzie.

L'impatto della balbuzie sulla qualità della vita

La balbuzie può avere un impatto significativo sulla qualità della vita di chi ne è affetto, limitando le opportunità personali e professionali. Tuttavia, è importante sapere che è possibile intervenire con successo per superare questo disturbo. Un metodo che si è dimostrato particolarmente efficace è Psicodizione, ideato nel 2004 dalla dott.ssa Chiara Comastri. Questo approccio lavora su due fronti: sull’aspetto di rieducazione tecnico, fornendo strumenti per far tornare la persona causativa nel creare i propri suoni e pronunciare ogni parola con la massima sicurezza. Parallelamente si opera sull’aspetto emotivo attraverso esposizioni graduali all’ansia in cui le persone riabilitano le proprie competenze comunicative vivendo situazioni che incontrano nella propria quotidianità.

Conferenza informativa e corso di trattamento

Proprio per coloro che desiderano approfondire l'argomento e conoscere le possibilità offerte dal metodo Psicodizione, il 21 febbraio sarà organizzata a Milano una conferenza informativa gratuita presso l'Hotel Abacus di Sesto San Giovanni, luogo in cui si terrà anche il corso intensivo dal 4 al 10 marzo.

Durante l'incontro, i partecipanti avranno l'opportunità di porre domande specifiche e confrontarsi sulle proprie situazioni personali. Al termine della conferenza, la dott.ssa Comastri sarà disponibile per colloqui privati gratuiti che permetteranno una valutazione personalizzata.

Psicodizione: un punto di riferimento nella riabilitazione dalla balbuzie

Psicodizione è diventato un punto di riferimento per la riabilitazione dalla balbuzie sia in Italia che all'estero. L'organizzazione offre corsi intensivi per adulti e bambini persino per i più piccoli in età prescolare. Il team di Psicodizione è composto da professionisti con una formazione specifica nel seguire le persone durante il corso di riabilitazione e nella vita quotidiana (post corso) al fine stabilizzare i risultati ottenuti. Tutti hanno avuto un passato di balbuzie ed oggi aiutano chi vive questa difficoltà a raggiungere i loro stessi traguardi.

La partecipazione alla conferenza informativa è gratuita, ma si consiglia di prenotare per garantire un servizio ottimale. Per prenotarsi e ottenere ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione al numero 011 0466223 e tramitei canali indicati sul sito web di Psicodizione.

Con un trattamento adeguato e l'aiuto di professionisti esperti, è possibile superare la balbuzie e migliorare la qualità della vita personale e sociale