Formazione giuridica e manageriale per dipendenti pubblici e privati

L’aggiornamento professionale è sempre più un tema centrale nel mondo del lavoro. Ancora di più in un ambito come la pubblica amministrazione, in cui le norme evolvono e cambiano di frequente. Così come i nuovi strumenti. Acquisire nuove competenze, dunque, è fondamentale. Per questo motivo occorre affidarsi ai professionisti della formazione.

È il caso di CEIDA, centro italiano di formazione avanzata e di aggiornamento professionale, giuridico, manageriale e tecnico, che si rivolge, in particolare, a tutte le figure che operano nella pubblica amministrazione e in aziende private – funzionari e dirigenti, impiegati – così come a professionisti, consulenti, neolaureati e diplomati.

CEIDA propone centinaia di corsi, compresi master e seminari, il cui calendario è in costante aggiornamento secondo le novità normative. Come ogni anno a ottobre, il Centro dà avvio alla sessione autunnale, con alcune proposte inedite.

Aggiornamento piattaforma MePA

Il MePA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione), la piattaforma gestita da Consip dedicata all’appalto di forniture, servizi e lavori che mette in comunicazione le amministrazioni con le aziende esterne, è stata oggetto di importante rinnovamento in tre ambiti: tipologia degli strumenti disponibili e modalità di utilizzo; semplificazione dell’avvio delle negoziazioni; gestione delle autorizzazioni da parte dell’utente. Tutto ciò ha creato comprensibili difficoltà agli operatori.

A questo proposito, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti le linee guida e le conoscenze fondamentali per un corretto utilizzo della piattaforma, CEIDA ha dedicato due corsi paralleli e alternativi, rivolti rispettivamente a chi opera nella pubblica amministrazione e a chi lavora nel privato.

C085 PA – Esercitazione pratica di uso dei sistemi telematici di acquisto nel MePA

Il rinnovamento della piattaforma ha modificato le principali funzionalità di utilizzo del portale: lo scopo del corso, a carattere pratico e con tante simulazioni, è trattare tutti gli aspetti inerenti al lancio di una procedura d’acquisto sul MePA, tenendo anche conto di quanto prevedono le normative sugli appalti pubblici.

Il seminario prevede l’utilizzo del Pc e fornisce ai dipendenti pubblici le conoscenze per operare nel mercato elettronico della pubblica amministrazione.

C085 Imprese – Esercitazione pratica di uso dei sistemi telematici di acquisto nel MePA

Il corso consta di un modulo, della durata di quattro ore e in modalità webinar, e si rivolge a chi opera nelle imprese: l’obiettivo è fornire le basi giuridiche e operative della disciplina, aggiornare sulle modalità di funzionamento del MePA utilizzando soprattutto esercitazioni pratiche. In particolare si riferisce alla domanda di ammissione, all’evasione di un ordine da catalogo e alla risposta alle negoziazioni privati-pubblica amministrazione.

La formazione a distanza, accessibile in ogni momento

La pandemia ha insegnato che su certi aspetti non si può tornare indietro e oggi molte persone richiedono sempre più flessibilità. Per questo motivo l’attività del Centro non si limita soltanto ai corsi in presenza, ma dà la possibilità di aggiornarsi anche a distanza, attraverso percorsi registrati e fruibili con pochi passaggi in qualsiasi momento.

Tra i molti corsi sempre disponibili c’è quello dedicato alla disciplina degli appalti pubblici, suddiviso in tre singoli moduli da quattro ore ciascuno, acquistabili come pacchetto. L’obiettivo è fornire un quadro generale relativo alle norme nazionali e le linee guida; in particolare le sessioni riguardano determinati aspetti: dalla programmazione alla predisposizione della procedura selettiva (CF34); la fase di scelta del contraente (CF35); la fase di esecuzione dei contratti pubblici (CF36).

Creare percorsi formativi ad hoc

Le esigenze di utenti e organizzazioni non si limitano alla formazione a distanza. L’evoluzione del mercato e l’adeguamento delle norme talvolta richiedono una formazione sempre più specifica, riguardante aspetti particolari. Per andare incontro a questa esigenza, CEIDA offre la possibilità a pubbliche amministrazioni e imprese di creare percorsi formativi ad hoc: tutti i corsi, i master e i seminari presenti nel catalogo del Centro possono essere personalizzati su richiesta.

Il norme di questa modalità è formazione in house e negli anni sono tante le realtà che ne hanno usufruito. Nel 2021 CEIDA ha erogato oltre 360 ore di formazione per i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materie come Pnrr, fondi strutturali, contabilità, risorse umane e comunicazione.

Per restare aggiornati e richiedere informazioni sui corsi e sulla scuola si possono visitare i canali social di CEIDA: Facebook, Instagram e LinkedIn.