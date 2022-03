Imprese lombarde, ecco il bando che supporta le attività di digitalizzazione

Si chiama CONneSSi 2022, ed è il nuovo bando approvato dalla Ca mera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi a supporto delle imprese che vogliono investire nel digital.

Il bando - il cui nome è l'acronimo di CONtributi per lo Sviluppo di Strategie digitali per i mercati globali - si pone l’obiettivo di sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) nel definire e implementare strategie di digital marketing per promuovere beni e servizi tramite l’utilizzo di strumenti e canali digitali come web, social media, video e app .

Vediamo insieme, in questo articolo, in che cosa consiste l’incentivo e come poterne usufruire.

Gli obiettivi del bando

Il bando è rivolto a tutte quelle imprese che hanno i seguenti fini:

acquisire servizi per la pianificazione ed implementazione di strategie di marketing digitale ;

; implementare soluzioni tecniche ed azioni di promozione online in grado di ottimizzare la presenza dell’azienda sui propri canali di comunicazione digitale;

migliorare la visibilità dell’azienda all’interno dei social network ;

; favorire la presenza delle imprese sui marketplace e piattaforme di prenotazione internazionali per aumentarne la visibilità;

e piattaforme di prenotazione internazionali per aumentarne la visibilità; adeguare il materiale di comunicazione necessario per presentare il proprio catalogo prodotti su canali di vendita online.

Le spese ammissibili

Di seguito, nello specifico, le spese considerate ammissibili dal bando:

- Attività di Digital Marketing: spese sostenute per la pianificazione ed implementazione di una strategia di marketing digitale volta a aumentare la visibilità dell’azienda a livello digitale. Sono considerate ammissibili spese per: attività quali Content e Social Media marketing, Display Advertising, Email marketing, Blogging.

- Campagne di promozione sui principali motori di ricerca, piattaforme social e marketplace: spese sostenute per realizzare delle campagne di advertising necessarie per migliorare la visibilità della propria presenza su motori di ricerca, piattaforme social e/o marketplace.

- Interventi volti a migliorare il posizionamento organico nei motori di ricerca (es. SEO, SEM): spese sostenute per ottimizzare il sito web al fine di migliorarne il posizionamento nei risultati organici dei motori di ricerca (es. Google, Bing).

- Traduzioni in lingua estera dei testi necessari per la predisposizione di schede prodotto per la pubblicazione online: spese sostenute per tradurre testi aziendali (profili aziendali, descrizioni dei prodotti, informazioni generali di vendita) necessari alla pubblicazione all’interno di piattaforme di vendita/social commerce.

- Foto/Video dei prodotti aziendali finalizzati alla predisposizione di portfolio prodotti online: spese sostenute per realizzare shooting fotografici o video dei propri prodotti, da utilizzarsi online all’interno di piattaforme di vendita /social commerce. La spesa non potrà avere un valore complessivo superiore ad euro 4.000,00 (IVA esclusa).

- Live Streaming Commerce: spese sostenute per organizzare e realizzare attività di Live Streaming Commerce (attività di vendita online in occasione di dirette streaming) sui canali online (quali ad es. Instagram, Facebook, Amazon Live).

- Canoni di inserimento e/o mantenimento su marketplace B2B, B2C e I2C: spese per canoni di abbonamento sostenuti direttamente con le società titolari dei marketplace internazionali utilizzati per promuovere e vendere i propri prodotti online all’estero (es. Amazon, Alibaba, Ebay), con esclusione delle sezioni dedicate alla commercializzazione sul mercato italiano.

Le agevolazioni previste

CONneSSi 2022 prevede un’agevolazione erogata sotto forma di contributo a fondo perduto per le spese ammissibili fino ad un massimo di 10.000 euro e l’investimento deve essere almeno pari a 5.000 euro.

Più nello specifico, l’agevolazione è così articolata:

Misura A: 70% spese considerate ammissibili al netto di IVA;

Misura B e Misura C: 65% delle spese considerate ammissibili al netto di IVA

Ogni impresa beneficiaria potrà presentare una sola domanda e, se ammessa, sarà obbligata a presentare una rendicontazione di fine progetto. Oltre alle attività previste nel bando, le aziende dovranno anche effettuare delle attività obbligatorie aggiuntive a quelle agevolate.

Chi può candidarsi

Al bando CONneSSI 2022 possono candidarsi le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

devono rientrare nella categoria micro, piccole e medie imprese come definite legalmente;

devono avere sede legale e/o unità locali iscritte ed attive al Registro imprese nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi;

devono essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;

devono essere titolari di almeno uno dei seguenti canali digitali già attivi ed operativi, oggetto delle attività di digital marketing preventivate, come un sito internet, un sito di e-commerce e le pagine social aziendali;

non essere fra le imprese beneficiarie del bando “CONtributi per lo Sviluppo di Strategie digitali per i mercati globali – CONneSSi Anno 2021”;

non essere fra le imprese che, assegnatarie del contributo, non hanno completato positivamente la rendicontazione del bando “Contributi alle MPMI per lo sviluppo di Strategie digitali per i mercati globali Anno 2020”;

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Come e quando presentare domanda

Le domande possono essere presentate dalle ore 9 del giorno 20 gennaio 2022 e fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro e non oltre le ore 14 del giorno 18 marzo 2022, esclusivamente in modalità telematica.

