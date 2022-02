San Valentino, come avere successo (anche) on-line

Manca pochissimo a San Valentino, la Festa degli Innamorati che viene celebrata il 14 febbraio.

Per chi ha un'attività on-line o per chi si occupa di digital marketing, questo è il momento giusto per implementare le campagne sul web dedicate proprio a questa festa, per generare nuovi lead e, di conseguenza, nuove vendite.

I regali preferiti dagli italiani

Sì, perchè a San Valentino (e nei giorni precedenti) le persone sono maggiormente predisposte a spendere per i regali e le esperienze, il che si traduce in flussi di spesa da milioni di euro.

Tra i regali preferiti dagli italiani, gioielli, fiori, cene romantiche ed esperienze di coppia, senza dimenticare profumi e oggetti personalizzati.

A livello di target, invece, sono gli uomini che comprano online quasi il doppio rispetto alle donne (63,4% vs 36,6% nel 2021), anche se per entrambi i sessi la fascia di età più coinvolta è quella tra i 35 e i 44 anni.

Che cosa succede on-line a San Valentino

Anche a causa della pandemia, negli ultimi due anni la maggior parte degli italiani ha acquistato on-line, cogliendo offerte al volo o scegliendo prodotti dei loro brand preferiti.

Ecco che allora i social network diventano veri e propri luoghi di ispirazione per scegliere l’acquisto giusto, come oggetti personalizzati o weekend sorprendenti per il proprio partner.

Se una buona strategia social è quindi indispensabile per farsi notare a San Valentino e incrementare le proprie vendite, scopriamo allora, nel dettaglio, qualche consiglio utile da mettere subito in pratica.

Usare gli hashtag adeguati

Quando si attivano delle campagne di comunicazione incentrate sui temi dell’amore e della vita di coppia, è fondamentale scegliere accuratamente gli hashtag da inserire nei post. Dagli hashtag più generici a quelli più di nicchia, dedicati per esempio ad un'esperienza o ad un territorio, è bene comunque scegliere delle parole legate, nello specifico, al proprio brand, al settore o alla propria audience.

Stimolare l’interazione con contest e sondaggi

Se l'obiettivo dei social media è quello di creare un contatto diretto con il pubblico, ben vengano tutte le strategie utili a incentivare l’interazione tra azienda e cliente.

Ben vengano, allora, i photo contest appositamente studiati per gli innamorati, con cui invitare i propri follower a condividere i loro scatti più romantici, promettendo ai selfie più emozionanti un allettante premio finale.

Un altro suggerimento potrebbe essere quello di chiedere a chi ci segue di scrivere una struggente dichiarazione d’amore, per vederla poi pubblicata sulle pagine social.

Infine, i sondaggi di Facebook consentono anche di pubblicare domande e veloci quiz. Un esempio su tutti? Chiedere a chi legge il post di scegliere, tra due alternative, quale sarebbe per loro il regalo perfetto per San Valentino, customizzando i prodotti proposti in base al proprio target di riferimento.

Creare offerte speciali per le coppie

Infine, un'ottima soluzione per creare engagement è quella di pensare a delle offerte a numero limitato confezionate appositamente per i propri follower. Ecco che allora le stories sono fondamentali per proporre ogni giorno voucher e codici sconto imperdibili della durata di poche ore: scommettiamo che saranno molti i nuovi follower che vi seguiranno?