IAMCP, la community italiana di partner Microsoft

La mission di IAMCP è massimizzare le opportunità dei soci attraverso un network professionale di alto livello e grazie allo sviluppo di importanti relazioni con gli uffici Microsoft. Le associazioni locali rappresentano infatti un'importante occasione di networking e di business, un canale privilegiato di collaborazione con il Microsoft Office locale.

Gli eventi di IAMCP

Sono numerosi gli eventi che IAMCP organizza in Italia a cadenza regolare, con la finalità di sviluppare il network delle imprese associate e condividere gli argomenti e gli scenari per il business del futuro. Un esempio su tutti? Recentemente (il 5 marzo) si è tenuto il primo evento digitale dell'anno in collaborazione con Microsoft, dedicato proprio alle nuove sfide e alle opportunità di un'economia condizionata da anni di stagnazione e dalla recente pandemia. Fabio Santini e Claudia Angelelli - di Microsoft One Commercial Partner Italia - hanno individuato nella piattaforma Microsoft Viva gli strumenti per aiutare il business nelle aziende, e Paolo Filpa - di Ingram Micro Italia - ha proposto e illustrato una serie di interventi organizzativi necessari per trasformare le aziende e avviare il motore del cambiamento.

Il 3 e 4 febbraio, invece, si è tenuto "The IAMCP Quartely Partner Briefing", organizzato da IAMCP in collaborazione con Microsoft, un appuntamento virtuale dedicato al networking e alla formazione con leader ed esperti Microsoft e con la più grande community al mondo di partner Microsoft. Punti chiave dell'evento: fornire informazioni su come massimizzare la partnership con Microsoft, avere accesso a risorse, programmi, strumenti e contatti esclusivi ed entrare in contatto con altri partner e condividere l’obiettivo di fare di più per i propri clienti, creare e fornire soluzioni adeguate per qualsiasi scenario dei clienti e avere l’opportunità di svilupparsi e crescere.

Il legame tra IAMCP e COMMED I A

IAMCP vanta un importante legame con COMMED I A, web agency di Lecce che opera da circa 20 anni nel settore della comunicazione e della digital transformation per imprese e pubbliche amministrazioni, grazie alla presenza di Fabrizio Benvenuto, socio fondatore di COMMED I A e Presidente di IAMCP Italia. Benvenuto è stato inoltre riconfermato Responsabile della sezione Grafica Editoriale, ICT, Media, Comunicazione di Confindustria Lecce per il quadriennio 2020/2024.