Progress Sitefinity: il Content Management per le medie e grandi aziende

Se la diffusione del digital in Italia sta coinvolgendo un numero sempre più crescente di medie e grandi imprese, esistono degli strumenti che aiutano nel concreto imprenditori e pubbliche amministrazioni ad affacciarsi a questo mondo pieno di opportunità e in continua evoluzione.

E' il caso di Progress Sitefinity, un CMS destinato ad aziende che aggiunge ai vantaggi di una piattafoma più rapida e user friendly, la versatilità di Sitefinity Digital Experience Cloud (DEC), un potente strumento che permette di svolgere analisi e ricerche di mercato consentendo di ottimizzare le esperienze dei visitatori e favorire le conversioni.

Le due soluzioni integrate di Progress Sitefinity

La piattaforma Sitefinity™ di Progress comprende due soluzioni integrate per l'ottimizzazione del percorso del cliente.

Progress Sitefinity Content Management System (CMS) è il sistema di gestione di contenuti più “user friendly” oggi disponibile sul mercato. Caratterizzato da un’interfaccia intuitiva, consente all’utente di creare esperienze personalizzate e di forte impatto per il suo cliente, come campagne di marketing digitale o azioni mirate di e-commerce in molteplici lingue.

Progress Sitefinity Digital Experience Cloud (DEC), invece, è un centro di controllo digitale che raccoglie e analizza i comportamenti dei clienti da molteplici sistemi e canali per predire i risultati delle campagne di marketing, fornendo inoltre raccomandazioni per un coinvolgimento più efficace.

Sitefinity CMS e DEC rappresentano attualmente la soluzione ideale per le aziende e le pubbliche amministrazioni che sono alla ricerca di una piattaforma scalabile, in grado di sostenere complessità organizzative sempre maggiori e di accogliere esigenze presenti e future.

La partnership di COMMED I A con Progress Sitefinity

COMMED I A, web agency specializzata nello sviluppo di siti Web, progettazione UI / UX, SEO e web marketing, porta avanti da tempo una partnership con Progress Sitefinity, fornendo ai suoi clienti prodotti efficienti, adatti a soddisfare le esigenze di business e di comunicazione.

L'agenzia condivide infatti con i propri clienti la necessità di un cambiamento per gestire e completare le soluzioni software semplificando i processi aziendali interni. Un team di sviluppatori esperti certificati nell’utilizzo del CMS Sitefinity garantisce un supporto costante nella costruzione di strategie di successo, affrontando e risolvendo eventuali criticità, utilizzando i migliori strumenti sul mercato e fornendo sempre le soluzioni più appropriate che soddisfano le esigenze del cliente. La storia ultraventennale di COMMED I A è segnata in modo significativo dalla realizzazione di interessanti progetti per enti pubblici e aziende private, grazie alla partnership con Progress Sitefinity che permette di consegnare ai clienti un prodotto di valore.

Le storie di successo dei clienti di COMMED I A

E' il caso, per esempio, del Comune di Lecce, per cui COMMED I A ha realizzato il nuovo sito web utilizzando il CMS Sitefinity. Il restyling dei contenuti e della struttura di navigazione è stato organizzato in una logica di maggiore usabilità e per una fruizione in mobilità, che ha permesso al sito di risultare tra i vincitori del Progress Sitefinity Website of the Year Awards 2018. Il progetto ha previsto una nuova interfaccia grafica nel rispetto delle “Linee guida di design per i servizi web della PA” suggerite da Agid - Agenzia per l'Italia digitale.

L’aggiornamento dei contenuti è gestito sia attraverso un articolato flusso interno di pubblicazione che da flussi automatici provenienti dai canali social ufficiali dell’Ente, tra cui Facebook e Telegram.

Ottenere una soluzione semplice e di facile utilizzo per la creazione e l'aggiornamento dei contenuti, con l'integrazione di strumenti SEO per migliorare la reperibilità dei contenuti nei risultati dei motori di ricerca, è stata invece una delle sfide affrontate alla Banca Popolare Pugliese prima di implementare Progress Sitefinity. Per BPP l'agenzia ha curato il restyling del sito web, il cui template, insieme alla suddivisione dei contenuti nel nuovo menu, consentono una veloce consultazione del sito che risulta ora user friendly. Le nuove sezioni in homepage e la press room permettono di rimanere sempre informati ed aggiornati sulle tematiche finanziarie della banca.

Il Team di Sviluppatori Certificati Sitefinity di COMMED I A è a disposizione delle medie e grandi imprese in tutta Italia per l'installazione e la configurazione di Sitefinity, la realizzazione di siti web e reti intranet e lo sviluppo di applicazioni e webpart. Con uno sguardo sempre rivolto al futuro.