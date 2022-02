I cinque locali milanesi più chiaccherati sui social: il segreto del loro successo

In vista della bella stagione e grazie alla ripresa delle attività economiche post lockdown, Milano sta vivendo una nuova ripresa, sia economica che sociale. Negozi, bar e ristoranti tornano ad ospitare cittadini e turisti, forti di un momento storico in cui la parola d'ordine è "ripartenza".



Se la città è da sempre il fiore all'occhiello nel settore food & wine, è però indubbio che esistono delle strategie accurate per promuovere un locale - che sia un bar o un ristorante - online.

Scopriamo in questo articolo allora, nel concreto, quali sono le azioni mirate per promuovere un'attività sul web nel migliore dei modi.

La comunicazione è tutto

Ebbene sì: per vendere, innanzitutto, occorre comunicare.

Il motivo? I contenuti di qualità, che in questo caso parlano di cibo, attirano le persone. Basti pensare, ad esempio, al successo di blog e pagine social come quella di Giallo Zafferano, che attualmente su Instagram conta oltre 2 milioni di follower.

Si chiama, per usare un tecnicismo, food content marketing e, se fatto bene, funziona, eccome. Occorre, però, conoscere i trucchi del mestiere per vedere i risultati nel concreto, in termini di vendita.

Perché investire nel food content marketing

Il food content marketing è fondamentale perchè, di base, incoraggia le persone a cercare un determinato locale. In questo senso, posizionarsi sul web come una fonte affidabile di informazioni è importante per aumentare l’authority del brand, coinvolgendo i consumatori e fidelizzandoli.

Il consumatore, per esempio, può cercare un’informazione su come cucinare un certo ingrediente oppure su dove mangiare all'aperto a Milano. Ecco che allora il proprio locale può comunicare la risposta alla domanda del consumatore.

Come progettare una buona strategia di food content marketing

Per creare la propria strategia di food content marketing occorre conoscere il proprio mercato, definire il target e produrre contenuti di valore.

Il primo passo da compiere, allora, è definire gli obiettivi della tua campagna per essere poi in grado di misurarne il successo effettivo. Parlando di target, invece, occorre avere una chiara visione dei propri clienti reali, cercando di capire di cosa hanno davvero bisogno.

Le attività giuste per essere presenti sul web

Ecco che allora, tra le attività necessarie che un locale dovrebbe seguire per posizionarsi e farsi trovare sul web, non si può non iniziare dalla presenza sui social. In particolare, se si possiede un bar o un ristorante, ne bastano due: Facebook e Instagram. Creare delle pagine social, ovviamente, significa anche curarle, creando contenuti accattivanti e corredati da foto e/o video di qualità.

Un’altra ottima strategia è quella di pubblicizzare il proprio locale nei gruppi Facebook dedicati presenti nella propria zona. Cercando come sempre di non esagerare ed evitando di diventare lo spammer seriale di turno.

Senza dimenticare un'altra attività a dir poco fondamentale, necessaria per farsi trovare dai propri clienti: ossia, esserci! Questo si traduce nell'iscrizione a Google Map e alle app più gettonate in ambito food, come Tripadvisor, Foursquare e Yelp.

Il ruolo chiave dei food blogger

Quando un locale ha raggiunto una buona credibilità on-line e mira ad aumentare la propria community, la scelta giusta è avvalersi della collaborazione di una food blogger. Queste figure sono persone popolari che visitano i locali, assaggiando alcune pietanze del menu e scrivendo recensioni sul loro blog.

Quando si tratta di professionisti seri (è, infatti, sempre consigliabile chiedere le loro analytics e le reportistiche delle performance dei loro post) il risultato per la propria attività si traduce spesso in un considerevole aumento di notorietà e di followers sulle proprie pagine social.

I best case a Milano

In una città come Milano è facile capire come siano numerosi i locali presenti sul web e molto apprezzati dagli utenti.

Citiamo qui alcuni esempi, diversi tra di loro ma accumunati da una buona, se non ottima, strategia web, da cui prendere spunto.

- The Botanical Club. Con un profilo Instagram seguito da 14 mila follower, la distilleria & cocktail bar più famosa in città comunica ai proprio follower attraverso un piano editoriale creativo, in cui lo storytelling si alterna alle preparazioni dettagliate dei cocktail. Il tutto, corredato da fotografie di altissima qualità.

- Hygge Milano. Nato in città negli ultimi anni, Hygge è il posto giusto per chi cerca cibo di qualità in un'atmosfera tranquilla e rilassata. Tra brunch e pranzi che lasciano grande spazio a proposte vegetariane, questo locale si racconta sui social con un piano editoriale che coinvolge attivamente i clienti e la loro esperienza.

- Berberè Pizzeria. E' ormai diventato uno dei nomi più conosciuti in città, grazie alle sue pizze buonissime e alla sua comunicazione moderna e, spesso, non convenzionale. Stiamo parlando di Berberè, che attualmente vanta ben 5 locali in città, e un seguito su Instagram pari a 27 mila follower.

- Gelsomina Pasticceria. Se si cerca un posto unico a Milano dove gustare un'ottima merenda, la scelta giusta è Gelsomina. Grazie alla sua comunicazione pulita, che richiama un'atmosfera quasi incantata, Gelsomina racconta i propri dolci attraverso un copy semplice e delle foto dalle tonalità delicate.

- Crosta. La panetteria e pizzeria a pochi passi da Buenos Aires si fa portavoce di una lavorazione artigianale, dove a farla da padrone è il lievito madre. Tra foto di still life, primi piani sul prodotto e coinvolgimento di alcune food blogger che ne raccontano il percepito, il profilo Instagram di Crosta è un elogio al pane, quello buono, quello d'altri tempi.

Per far crescere in modo costante e autorevole la notorietà della propria attività è sempre consigliabile rivolgersi a professionisti qualificati ed esperti del settore. Dopo uno studio accurato della realtà in questione e dei suoi obiettivi, queste figure sapranno scegliere la strategia più accurata on-line.