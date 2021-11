TikTok al servizio delle imprese milanesi (e non solo): come usare il nuovo social per farsi pubblicità

Sono sempre di più le aziende che hanno iniziato a sperimentare l'uso di TikTok per il proprio business. Il nuovo social ha infatti raggiunto i due miliardi di installazioni in tutto il mondo: un numero rilevante e in continua crescita, che invita a riflettere sulle sue enormi potenzialità.

La storia di TikTok

TikTok nasce dall’idea dell’imprenditore cinese Zhang Yiming, detentore di una quota di Bytedance (colosso cinese che gestisce piattaforme internet e sviluppo app su sistemi di machine learning), che qualche anno fa intuì la crescente influenza del suo Paese nel settore della tecnologia. Nel 2018 Yiming lanciò la nuova applicazione, con l’obiettivo di “far sì che chiunque nel mondo possa dare libera espressione alla propria immaginazione”.

Il successo arrivò in poco tempo: l'anno dopo, nel 2019, TikTok era già l’app più scaricata, superando in popolarità anche Twitter e Snapchat.

Un mondo di video (e audio)

Sembra banale, ma forse non a tutti è chiaro come funziona questo nuovo social, che mette a disposizione migliaia di audio di canzoni e di film, ricercabili tramite hashtag, e una serie di strumenti di editing. In poche e semplici mosse l’utente può quindi interpretare chiunque e pubblicare video nel feed, rispettando la parola d'ordine di questa app: brevità. I video di TikTok, infatti, devono essere brevi, con una durata compresa dai 15 ai 60 secondi. Tutti gli account, per impostazione predefinita, sono pubblici, ed è possibile inviare i messaggi solo ai propri amici.

Attualmente TikTok conta oltre un miliardo e mezzo di utenti attivi, 700 milioni di utenti attivi al mese.

TikTok for Business

Grazie all'enorme (e repentino) successo, TikTok ha lanciato una piattaforma globale dedicata alle soluzioni marketing per i brand che vogliono fare pubblicità sul social: si tratta di “TikTok For Business”.

Sì, perchè l'applicazione ben si presta alle nuove esigenze dei brand e dei loro target di riferimento: l'obiettivo finale, infatti, è sfidare le aziende ad utilizzare le ads per stimolare la creatività degli utenti, in modo che si sentano coinvolti e si divertano nel produrre contenuti collegati al marchio.

Grazie all'inserimento di link e alla realizzazione di campagne pubblicitarie, la piattaforma è utile non solo per lavorare sul branding, ma anche per acquisire nuovi clienti.

Gli strumenti di TikTok

TikTok for Business offre strumenti facili da utilizzare per la creazione e la gestione di inserzioni. La configurazione richiede solo pochi minuti e non occorre essere esperti per iniziare. Ecco come funziona:

- Innanzitutto, occorre selezionare l'obiettivo della campagna che si vuole realizzare, scegliendo tra:

Aumento del traffico al sito Web

Aumento delle installazioni dell'app

Aumento delle vendite online

Ricerca di nuovi lead di vendita

- In secondo luogo, occorre selezionare il pubblico di riferimento, per raggiungere persone simili ai clienti as is.

- Come terza fase, si deve impostare il budget - giornaliero o complessivo - che potrà essere modificato o sospeso in qualsiasi momento.

- Infine, è il momento di progettare la propria inserzione, caricando le immagini o i video oppure creando nuovi video.

Tutto quello che viene creato su questa applicazione, ovviamente, è sempre monitorabile e permette di elaborare report ad hoc per valutare le performance delle singole campagne adv.

I formati per fare pubblicità su TikTok

Esistono diversi modi di fare pubblicità su TikTok, ciascuno più adatto a specifiche esigenze:

In-Feed Ads : è un formato video verticale a tutto schermo con audio. Il filmato viene mostrato tra altri video organici e può contenere una call to action che, per esempio, rimanda al sito del brand;

: è un formato video verticale a tutto schermo con audio. Il filmato viene mostrato tra altri video organici e può contenere una call to action che, per esempio, rimanda al sito del brand; TopView : formato video verticale a tutto schermo con audio e cliccabile. Il video, in questo caso, appare all'apertura dell’app in modo da catturare l’attenzione dell’utente. Può durare un intero giorno e viene assegnato ad un solo inserzionista alla volta;

: formato video verticale a tutto schermo con audio e cliccabile. Il video, in questo caso, appare all'apertura dell’app in modo da catturare l’attenzione dell’utente. Può durare un intero giorno e viene assegnato ad un solo inserzionista alla volta; TopView Lite : simile al precedente, può essere un’immagine di 3 secondi o un video verticale full-screen 3-5 secondi, muto e cliccabile;

: simile al precedente, può essere un’immagine di 3 secondi o un video verticale full-screen 3-5 secondi, muto e cliccabile; BrandedHashtag Challenge : in questo caso l’app provvede alla creazione di sfide tematiche raggruppate in hashtag, della durata di 6 giorni. Le aziende possono sponsorizzarle per ottenere visibilità;

: in questo caso l’app provvede alla creazione di sfide tematiche raggruppate in hashtag, della durata di 6 giorni. Le aziende possono sponsorizzarle per ottenere visibilità; BrandedHashtag Challenge Plus : al formato precedente si aggiunge la possibilità di stimolare le vendite. Una CTA punta alla landing page di rimando;

: al formato precedente si aggiunge la possibilità di stimolare le vendite. Una CTA punta alla landing page di rimando; Branded Effects: le aziende possono creare degli effetti personalizzati (in 2D, in 3D e in Realtà Aumentata) da far usare agli utenti e possono contenere una CTA e un QR Code per portare gli utenti verso una determinata destinazione.

Un futuro ancora da scrivere

Grazie alle sue enormi potenzialità, è chiaro come il social abbia suscitato la sempre maggiore attenzione di giovani e adulti, diventando un “must have”. Se, da una parte, è ancora presto per prevedere che cosa succederà in futuro, è però vero che si tratta di un social nuovo, che permette davvero di dare libera espressione alla propria immaginazione e che, soprattutto per questo motivo, è assolutamente da provare.