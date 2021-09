Si torna a scuola: nel 2021 la formazione è online

Chi dirige una scuola o un'attività di formazione sa che ogni giorno deve affrontare un compito sempre più difficile: vendere un corso (sempre più spesso) online. Pubblicizzare sul web un master, una scuola di calcio o un corso di teatro richiede infatti la conoscenza di strumenti adeguati per superare la concorrenza e offrire la giusta visibilità su Internet.

In questo articolo scopriamo le strategie giuste da seguire per intraprendere una corretta azione di web marketing e promuovere la propria attività di formazione.

Definire il profilo dell’allievo ideale

Quando si prepara un nuovo corso da proporre sul mercato va innanzitutto definito il profilo del cliente ideale a cui venderlo: età, sesso e interessi rappresentano infatti i punti chiave per definire la migliore strategia per vendere un corso di formazione.

Un aiuto in questo senso può arrivare dalla creazione di schede anagrafiche degli iscritti ai corsi passati: in questo modo si potrà scoprire che i profili e gli interessi dei singoli clienti sono molto simili e sarà sicuramente più semplice creare l’identikit del potenziale allievo.

Scoprire come il target trova i corsi o le scuole

Ebbene sì, risalire il fiume al contrario può aiutare notevolmente. Analizzando il profilo degli allievi si potrà scoprire, per esempio, che l’accesso e la scoperta del corso di formazione o della scuola può avvenire in modo sistematico, attraverso una ricerca puntuale, oppure in modo casuale, attraverso l'uso di parole chiave generiche. Tutto dipende dall'obiettivo e dalle conoscenze dell'utente, se vuole acquisire un titolo di studio superiore, un attestato o una certificazione, se si è informato attraverso il passaparola, se è iscritto a newsletter informative, ecc.

Utilizzare i giusti canali

Portali di formazione, blog, siti web e pagine social sono gli strumenti più adatti per farsi trovare sul web, anche grazie all'utilizzo di determinate keywords come, ad esempio, “corsi di formazione per diventare grafico / corsi di teatro a Milano” ecc.

Ecco che allora, chi dirige una scuola di formazione o di attività sportive dovrebbe essere presente su Google e in generale, sui canali di comunicazione online, con determinate tipologie di parole chiave per attrarre potenziali clienti in ogni fase del processo d’acquisto.

Fare SEO

Si potrebbe dire "senza SEO non vedi" e in buona parte è così: per raggiungere gli allievi in target è necessario utilizzare sul proprio sito Internet e sul proprio blog contenuti di qualità, aggiornati e personalizzati, che si rivolgono al target potenziale e, soprattutto, che rispettano le linee guida del SEO Copywriting.

Un esempio interessante è quello della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, che compare tra i primi risultati di ricerca organici (quindi non a pagamento) su Google con la parola chiave "scuola teatro milano". Il sito è strutturato in modo semplice ed intuitivo, mentre l'area News ed Eventi è ricca di contenuti freschi e aggiornati, che permettono al sito di essere ben indicizzato sui motori di ricerca. L'utente ha inoltre la possibilità, in pochi clic, di iscriversi alla newsletter della scuola, ricevendo messaggi periodici su iniziative, spettacoli e promozioni dedicate. Senza dimenticare il link diretto alle pagine social, dove è possibile chattare, commentare i post e interagire con la community del teatro.

Sì, perchè mai come ora, in un mercato che parla sempre più la lingua del digital, per una realtà formativa è importante seguire una strategia multicanale, che tenga conto degli interessi del proprio target e che permetta di valorizzare i propri valori e i propri punti di forza. In poche parole, di essere scelti.