Riparte il turismo: tutti i consigli per cavalcare la cresta dell'onda

E' possibile far crescere il business delle strutture alberghiere con il web marketing? La risposta è sì, basta sapere come fare

Dopo mesi di lockdown l'Italia è ripartita, tra attività commerciali, didattiche e produttive. Con l'arrivo della bella stagione riprende anche l'attività turistica, con la riapertura di hotel, b&b e residence. Ecco che allora, mai come in questo momento storico, il web marketing per hotel può davvero aiutare le strutture alberghiere a farsi conoscere dai potenziali clienti, aumentando le vendite delle camere, posizionandosi meglio sul mercato e migliorando la propria brand reputation online.

Che cos'è il web marketing per hotel

Che cosa si intende, nello specifico, con web marketing per hotel? La risposta è tanto ricca quanto esaustiva: l'insieme delle attività di marketing che sfrutta il canale online per sviluppare nuovi segmenti di mercato per aumentare il traffico sul proprio sito web, generando conversioni. Sì, perché se una struttura alberghiera vanta una bellissima location e uno standard di servizi elevato, ma non compare sul web, o comunque non appare tra i primi risultati di ricerca, avrà serie difficoltà a farsi conoscere dagli utenti e, di conseguenza, a sviluppare il proprio business vendendo facilmente le proprie camere.

Ecco che allora gli hotel e il web marketing possono, e devono, diventare un binomio necessario a risollevare le sorti del settore dell'hospitality italiano: in un segmento di mercato concorrenziale come quello alberghiero, infatti, fare marketing online significa sviluppare delle strategie ad hoc per la struttura ricettiva in questione, per differenziarla in modo netto dalle altre. Migliorando il proprio sito web e aumentando il traffico degli utenti.

L'importanza del sito web

Senza un buon sito web, infatti, è difficile iniziare una strategia di web marketing per hotel efficace: una piattaforma online con un buon SEO e dei contenuti di qualità è una vetrina indispensabile per farsi conoscere dai potenziali clienti, senza contare che attraverso il booking engine (un software di prenotazione online, integrato direttamente nel sito ufficiale della struttura) è possibile prenotare direttamente sul sito dell'hotel, facendo, laddove possibile, disintermediazione dai portali di prenotazione. Ecco che allora il web marketing diventa uno strumento tanto necessario quanto - se usato correttamente - efficace non solo per esistere sul web, ma per comparire come la migliore soluzione in base ai criteri di ricerca dei potenziali clienti.

Attraverso l'analisi, la progettazione e l'ottimizzazione del sito web sui motori di ricerca è infatti possibile migliorare la posizione del sito in questione, rendendo più facile la ricerca agli utenti interessati. A queste azioni tanto preliminari quanto fondamentali è necessario affiancare l'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie sui social e sui motori di ricerca (attraverso Google Ads, per esempio) e l'analisi dei dati raccolti, nonché le campagne di re-marketing ed e-mail marketing, per raggiungere potenziali clienti profilati oppure fidelizzare i clienti già acquisiti.

Sono questi gli aspetti che definiscono una buona strategia di digital marketing, che per essere valida ed efficace deve tenere conto della specificità della struttura e del suo target di riferimento.

Parola d'ordine: brand reputation

Se il web marketing per hotel ha come obiettivo quello di rendere la struttura in questione, agli occhi dei turisti, come la soluzione migliore per la loro vacanza, un elemento imprescindibile di una buona strategia creata da una web agency per il turismo è la creazione di una brand reputation coerente e in linea con i valori della location. Con questo termine ci si riferisce infatti alla reputazione della marca (intesa come nome di un prodotto, di un'azienda), alla sua riconoscibilità. Per raggiungere questo obiettivo duplice è fondamentale tenere alta l'attenzione verso i clienti - e, sul web, verso gli utenti - che hanno soggiornato o che soggiorneranno presso l’hotel, senza dimenticare la divulgazione, attraverso uno storytelling di qualità, dei punti di forza e dei benefici che la struttura porta, emergendo in questo modo dai competitors.

Un futuro ancora da scrivere

Solo dando fiducia alle reali potenzialità del web le strutture alberghiere potranno fare la differenza sul mercato: in un mondo sempre più complesso e digitalizzato, è ormai necessario, e dunque strategico, sfruttare tutti i canali e i mezzi di comunicazione utilizzati dai competitors, non dimenticando di raccontare - e, in fin dei conti, di vendere - la specificità della propria struttura. Perché è proprio valorizzando la propria unicità, la propria storia e i propri elementi di forza che si riesce a emergere nel mondo del web, in modo coerente e, pertanto, efficace.