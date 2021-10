Milano al microscopio: ecco dove poter fare analisi, screening e check-up personalizzati

Immaginatevi con camice bianco e microscopio alla mano, mentre vi apprestate a esaminare, dall’alto della vostra posizione privilegiata, quell’imponente cellula pulsante che è la città di Milano.

Ciò che potete osservare sul vostro gigantesco vetrino sono oltre un milione di abitanti formicolanti e in perenne movimento che si affannano attraverso strade, parchi, negozi, case, grattacieli e strutture sanitarie.

Parole d'ordine: salute e prevenzione

Già, anche strutture sanitarie… queste sono fondamentali, perché il benessere di una città in costante crescita e di tali dimensioni sottintende anche un altrettanto estesa attenzione alla salute e alla prevenzione, per il benessere concreto di ogni cittadino.

E allora, stringete il vostro obiettivo e mettete ben a fuoco quello che ha tutto l’aspetto di un nuovo punto di riferimento in città in fatto di medicina di laboratorio, fondamentale proprio nella prevenzione e nell’identificazione di potenziali problemi di salute.

A Milano, un nuovo centro di analisi cliniche

Puntate, quindi, il vostro colossale microscopio su viale della Moscova, stringete sul numero 22 ed eccolo lì, il nuovissimo centro del Gruppo Lifebrain, il più grande provider di diagnostica di laboratorio per pazienti privati, imprese e strutture sanitarie, in grado di offrire servizi di medicina di laboratorio in tutti gli ambiti delle analisi cliniche, completi e personalizzati.

Chi non è di Milano, è probabile che abbia già sentito parlare di Lifebrain e che abbia anche già avuto modo di apprezzarne i servizi per l’altissimo livello di professionalità ed eccellenza che contraddistingue il Gruppo e per le tecnologie all’avanguardia utilizzate nei suoi laboratori.

Vi bastino alcune cifre per farvi un’idea di quanto ha fatto e può ancora fare Lifebrain in Italia:

• L’ampia rete in tutta la Penisola fino a oggi conta 360 sedi in 17 regioni

• Più di 1.567 addetti sono impegnati nelle attività del Gruppo

• Ogni anno sono più di 25 milioni gli esami effettuati da Lifebrain

• Più di 1.500 sono gli analiti testati in 4 hub regionali e laboratori speciali

Numeri che dimostrano come Lifebrain abbia tutte le carte in regola per stabilirsi anche nella grande Milano, dove il Gruppo non solo ha tutta l’intenzione di rimanere in pianta stabile, ma ha già in programma l'apertura di nuove sedi, così da garantire prossimità ed eccellenza a una sempre più ampia fetta di popolazione, che potrà beneficiare della sua gamma completa di analisi, check-up personalizzati, screening di prevenzione, test genetici di Health & Wellness, Nutrigenetica e Sport & Performance, pensati per il benessere di ogni cittadino.

E allora, è tempo di spegnere il microscopio, sfilare il camice bianco e tornare con i piedi per terra a calpestare le strade della vostra città. La direzione, per raggiungere i laboratori di Lifebrain in viale della Moscova 22, ora la conoscete.



Per maggiori informazioni sul Centro Analisi Cliniche Milano Moscova, potete consultare il sito.