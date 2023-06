Oltre i confini del visibile: l'esperienza sensoriale di Ann Veronica Janssens

Dalla fine degli anni Settanta, Ann Veronica Janssens (nata nel 1956 a Folkestone, nel Regno Unito, attualmente vive e lavora a Bruxelles) ha sviluppato la sua ricerca intorno alla luce e alla sua relazione con l'ambiente circostante; la sua pratica artistica si concentra sul superamento dell'oggetto artistico attraverso la smaterializzazione e la decostruzione, sfidando il carattere immutabile della scultura e dell'installazione.

Le opere dell’artista belga hanno il potere di modificare la percezione dello spazio da parte del pubblico: attraverso l'utilizzo della luce, del colore, degli specchi, dell'aria o della nebbia artificiale, invitano gli osservatori a sperimentare la realtà in modo diverso, acquisendo una presa di coscienza dei propri sensi, dell'architettura e delle categorie spazio-temporali con cui definiamo la realtà stessa. In questo processo, emergono gli aspetti sociopolitici e culturali che sottendono alla nostra percezione del mondo. Le opere di Janssens sono spesso il risultato di sperimentazioni condotte in collaborazione con realtà scientifiche e tecnologiche. Questi lavori diventano dei veri e propri laboratori in cui testa i confini tra proprietà ed elementi fisico-materiali, considerati spesso come opposti. Attraverso contrasti come luce e oscurità, suono e silenzio, vuoto e presenza, tangibile e incorporeo, l’artista crea esperienze che mettono in discussione le convenzioni spaziali e sensoriali, aprendo nuovi orizzonti per la percezione umana.

Grand Bal arriva a Milano al Pirelli Hangar Bicocca: ancora un mese per visitare la mostra

La mostra "Grand Bal", allestita presso Pirelli HangarBicocca fino al 30 luglio, offre allo spettatore un'occasione rara per esplorare la carriera di Ann Veronica Janssens e i diversi aspetti della sua pratica artistica. Presentando una vasta selezione di opere, che spaziano da lavori storici a nuove produzioni, la mostra è stata pensata per dialogare in modo armonioso con lo spazio delle Navate di Pirelli HangarBicocca e l'area esterna circostante. Le opere esposte si inseriscono dinamicamente all'interno del percorso, che è stato concepito dall'artista come una coreografia visiva e sonora. In questa danza artistica, il visitatore viene posto al centro dell'esperienza, invitato a muoversi e partecipare direttamente alle opere, seguendo il flusso delle proprie sensazioni e percezioni.

Il titolo stesso della mostra, "Grand Bal", evoca questa dimensione performativa e la dinamica relazione che si instaura tra le opere, l'architettura e il corpo umano. Come in una danza, ogni elemento è necessario all'altro per rivelarsi completamente, creando un'esperienza estetica e sensoriale coinvolgente. Ann Veronica Janssens ha esposto le sue opere in numerose mostre personali presso istituzioni di rilievo internazionale, ottenendo un riconoscimento significativo nel panorama artistico contemporaneo. La sua pratica artistica, che si basa su una ricerca interdisciplinare che coinvolge scienze e tecnologie, ha aperto nuovi orizzonti per la comprensione dell'arte e della percezione umana.

Come prenotare il proprio posto

L'ingresso alla mostra è gratuito, e la prenotazione online a questa pagina garantisce l'accesso prioritario nella fascia oraria prescelta alle mostre di Ann Veronica Janssens e Gian Maria Tosatti e all’installazione permanente di Anselm Kiefer. I Member Pirelli HangarBicocca hanno diritto all'accesso prioritario anche senza prenotazione.



Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale, dove potrete trovare la guida online alla mostra e il regolamento completo.