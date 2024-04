E se le aree verdi della città, oltre migliorare la qualità dell’aria, ospitassero attività aperte a tutti?

Viviamo in un periodo storico molto delicato sotto diversi aspetti, uno dei quali riguarda indubbiamente la salvaguardia dell’ambiente e della nostra salute. Milioni di persone in tutto il mondo promuovono e mettono in atto iniziative, volte a inserire sostenibilità nella vita quotidiana e in ambito professionale, e la nostra nazione non è da meno.

All’interno dei centri urbani, in cui i livelli di inquinamento sono preoccupanti, la presenza di spazi verdi risulta importante per migliorare la qualità dell’aria. In risposta a tale fenomeno, una nota azienda, non solo è intervenuta per ridurre le aree asfaltate, ma ha compreso quanto queste aree verdi possano rivelarsi un punto di aggregazione per i cittadini di Milano.

Il progetto Parchi Agos Green&Smart, promosso da Agos in collaborazione con Brand for the City e Fondazione SportCity, si occupa della riqualificazione e valorizzazione di spazi verdi all’interno della città, ma anche a renderli fruibili per avvicinare la comunità.

Collaborazione tra pubblico, privato e Terzo Settore

La nota società finanziaria, leader nel settore del credito al consumo e presente in Italia da oltre 35 anni, dal 2021 è impegnata in un ambizioso progetto, che si inserisce all’interno della strategia di sostenibilità dell’azienda.

Al centro di tutto, l’obiettivo di creare un valore condiviso attraverso l’ideazione di un modello innovativo, che risponda alle esigenze dei territori e della collettività in cui la stessa Agos opera.

Parchi Agos Green&Smart rappresenta un esempio tangibile di sinergia tra pubblico e privato, ed è realizzato in collaborazione con la Fondazione SportCity – nata nel 2021 con la collaborazione di CONI, ANCI e Ministero dell’Ambiente, la cui missione è rendere lo Sport accessibile a tutti in città – e Brand for the City, realtà che nasce dalla volontà di rendere possibile il dialogo tra il mondo dell’impresa e quello della rigenerazione urbana.

Il cuore del progetto tra obiettivi e iniziative

Con il progetto Parchi Agos Green&Smart, Agos si occupa di rigenerazione di spazi verdi urbani, non di crearne di nuovi, in maniera fedele ai 4 pillar del progetto: sport, green, art e smart.

Negli anni, in occasione dei diversi interventi, sono stati effettuati interventi sulla parte verde del parco, sulle attrezzature per lo sport, anche installandone di nuove, e sulla realizzazione di opera artistiche che rendessero ancora più bello il parco.

Il progetto Parchi Agos Green&Smart prevede la riqualificazione e valorizzazione dei parchi urbani, nonché la realizzazione di nuove strutture sportive per la collettività, attraverso la collaborazione tra amministrazioni locali, mondo dell’azienda e terzo settore. Gli interventi di rigenerazione previsti riguardano 4 diverse declinazioni:

Green, diffusione del verde in città ed educazione alla sua cura

Smart, innovazione attraverso la tecnologia e il digitale

Sport, diffusione della pratica sportiva come fattore di salute, benessere e socialità

Art, impiego dell’arte per il recupero di spazi e manufatti degenerati o inutilizzati.

Milano emerge tra le città protagoniste, e dal mese di maggio ospiterà una serie di iniziative a tema sport e arte, all’interno del parco di largo Balestra e di Giambellino Ovest, nel cuore dell’omonimo quartiere. Per la prima volta da quando gli interventi di rigenerazione sono stati effettuati, Parchi Agos Green&Smart prevede un totale di 4 appuntamenti al mese: ogni settimana, una nuova attività farà da protagonista, sarà gratuita e aperta a tutti, previa registrazione.

Si parla di laboratori artistici, ping pong, basket e calisthenics, organizzati dalle seguenti associazioni:

L’ARTè è Laboratorio, spazio delle idee, atelier, bottega d’arte dove ritrovare un angolo per sé, luogo di continua scoperta e comprensione delle immagini, del mondo e di sé stessi. È il luogo delle Arti, come esplorazione di tutti gli spazi possibili per la nostra creatività in tutte le sue forme, pittura, scultura, ceramica, disegno, poesia. L’arte diventa il luogo dell’incanto;

TT Aquile Azzurre, un gruppo di un migliaio di milanesi tra gli 8 e gli 80 anni che negli ultimi 10 anni hanno seguito corsi di tennis tavolo (ping pong) per principianti coordinati dalle “Aquile Azzurre”, storica società milanese che partecipa a campionati e tornei regionali e nazionali;

Franco Di Pierro, atleta professionista di calisthenics a corpo libero derivante dalla ginnastica agli anelli. Con lui i ragazzi e le ragazze potranno provare uno sport che ultimamente sta riscuotendo sempre maggior successo, dando grandi benefici al corpo e alla salute;

Social Osa, società storica di basket che da anni a Milano promuove l’attività giovanile e l’integrazione.

La grande novità per il 2024: un calendario fitto di attività aperte a tutti

Dal 2021 Parchi Agos Green&Smart incarna valori di prossimità, connessione, rigenerazione urbana e sociale. A tre anni di distanza dal lancio, l’ambizioso progetto prosegue il suo lavoro all’insegna dell’ascolto e accoglienza delle richieste del territorio, della creazione di comunità e di un impatto duraturo.

L’evoluzione ha visto crescere la vicinanza della società al territorio e il rafforzamento del legame con le associazioni del terzo settore. Inoltre, quello che inizialmente era un semplice appuntamento annuale, si è trasformato in un calendario di attività settimanali e gratuite a beneficio di tutta la collettività, previste per i mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre.

Un esempio, anche premiato, che traccia la via per un presente (e un futuro) necessario, fatto di collaborazione tra pubblico, privato, cittadinanza e di connessione tra le persone e il territorio in cui vivono.

