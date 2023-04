Tra musica ed eleganza, un evento esclusivo all’ Areapergolesi di Milano

All’Areapergolesi, una location esclusiva, innovativa e tecnologicamente avanzata, situata nel cuore di Milano, è avvenuto un evento che ha molto di straordinario.

Accompagnati dai suoni della musica, dai colori e dal movimento delle immagini, gli invitati a questo vero e proprio spettacolo hanno varcato la soglia del palcoscenico pubblico elaborando ed enfatizzando, in un divenire di movimenti e gesti che esaltano la propria centralità, percezioni ed emozioni in un happening artistico generativo.

Una performance straordinaria

Il motivo di questa innovativa performance è presto detto: la presentazione al pubblico di PULZE 2.0, il nuovo dispositivo di heated tobacco messo a punto da Imperial Brands, che scalda il tabacco senza bruciarlo. Arte, eleganza e tecnologia hanno sempre un valore portante per quanto riguarda questo brand, basti pensare alla presentazione di Pulze, avvenuta lo scorso settembre in occasione della Milano Fashion Week.

Qui c’è di più: oltre alla presentazione di PULZE 2.0, c’è la volontà di comunicare un vero e proprio concept Feel the Pulze. Un invito a sentirsi protagonisti nell’utilizzo di un dispositivo che diventa 2.0: un design innovativo, ancora più leggero e durevole nel tempo, capace di rispondere alle richieste del momento dei consumatori adulti, da portare con sé nella propria quotidianità.

Le parole di Armando Frassinetti

Con l’occasione, Armando Frassinetti, Market Manager di Imperial Brands Italia, ha annunciato anche il cambio di denominazione della filiale italiana della multinazionale britannica che, da Imperial Tobacco Italia, prende oggi il nome di Imperial Brands Italia: una conferma dell’evoluzione dell’azienda e del proprio business verso una più ampia gamma di offerta multicategory di prodotti di nuova generazione, senza combustione, destinati ai fumatori adulti.

Ha affermato Frassinetti: “A pochi mesi dal lancio di PULZE, siamo entusiasti di presentare PULZE 2.0, frutto dell’innovazione a cui Imperial Brands tende costantemente. La nuova identità aziendale riflette un importante passo in avanti nella strategia di crescita in Italia, uno dei mercati più importanti in Europa per la categoria dei prodotti di nuova generazione senza combustione e a potenziale rischio ridotto. PULZE 2.0 è ancora più performante, pratico, leggero e maneggevole: puntiamo a rafforzare la nostra presenza nel mercato e ad anticipare le esigenze dei consumatori adulti. La rivoluzione di PULZE continua a vivere nella volontà di parlare a tutti i consumatori adulti che desiderano più opzioni tra cui scegliere, con un’esperienza di consumo soddisfacente e un’azienda produttrice affidabile e orientata al miglioramento continuo”.

Un evento senza precedenti

L’evento è stato organizzato in collaborazione con WOA, hub creativo che ha fatto della sperimentazione la colonna portante del proprio DNA. È stata proprio questa sinergia a trasformare Areapergolesi in un set totalmente immersivo, dove gli invitati hanno direzionato e contribuito a vestire lo spazio con giochi artistici, fatti di forme e colori sulle pareti responsive, interagendo con speciali sensori, proiettando la propria sagoma e diventando essi stessi protagonisti di un momento di arte generativa.

Infatti, i partecipanti hanno infatti contribuito alla realizzazione del palinsesto musicale modificando, attraverso l’interazione tra i propri movimenti e la tecnologia, la traccia musicale durante tutto l’arco della serata, dando vita a un sound inedito Feel The Pulze, imprevedibile e irripetibile, e diventando essi stessi Meta DJ dell’evento.

La sensazione è questo nuovo brand abbia l’obiettivo di innovare, oggi e in futuro. E lo farà senz’altro attraverso un linguaggio performativo e multidisciplinare.