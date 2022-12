Aspettando il Natale, la festa più amata dai bambini. Ecco gli eventi da non perdere

Il periodo legato alle feste di Natale è, generalmente, molto amato, ma viene apprezzato, in particolare, dai più piccoli, che sono in grado di farsi trasportare in un mondo magico e sognante, vivendo con stupore ogni momento.

Per gli adulti, ciò rappresenta un’occasione per riscoprire la propria parte infantile, osservando una realtà fatta di luci e colori, vista attraverso lo sguardo dei bambini.

Per questo, le città si prodigano nel realizzare opportunità di incontro e festa, per accompagnare grandi e piccini lungo il periodo più atteso dell’anno.

Non fa eccezione Regione Lombardia che, anche quest’anno, si è impegnata nell'organizzazione di un ricco calendario di eventi, pensati per poter attendere l’arrivo del Natale nella maniera più piacevole possibile.

Il programma si intitola ‘La magia del Natale. Giochi, arte e divertimento’.

Una magia tutta da scoprire

#LaMagiadelNatale proseguirà fino a domenica 8 gennaio alle ore 18.00 con iniziative dedicate a tutti.

In occasione dell’evento ‘bici e luci - selfie nel bosco’, piazza città Lombardia, come per incanto, si trasforma in un suggestivo bosco urbano, dove si possono alimentare le luci di un albero di Natale in maniera originale: i visitatori, infatti, possono farlo pedalando su apposite biciclette.

Inoltre, si può fissare il ricordo della bella giornata scattandosi un selfie circondati da pini e abeti.



Durante i giorni festivi è possibile accedere al 39° piano di Palazzo Lombardia, per ammirare la Natività di un maestro leonardesco, risalente al XVI secolo.



Per gli amanti della tradizione, presso i sei ingressi del Palazzo si possono vedere presepi provenienti da tutto il mondo, la cui esposizione è a cura dei Frati Cappuccini Missionari.



Spazio a musica e teatro con ‘il Natale della Cultura': nell’ambito della rassegna sono, infatti, previsti quattro spettacoli gratuiti, cui si può partecipare fino ad esaurimento posti (è, quindi, consigliata la prenotazione).

Ai più piccoli è dedicato l’allegro villaggio di ‘Pinocchio and Friends’, allestito presso lo spazio IsolaSET; qui vengono organizzati laboratori sostenibili per i bambini.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione.

Inoltre, si rivolge l’attenzione anche alla solidarietà, sia attraverso i banchetti benefici di AIL, Associazione Azione contro la fame, Comitato Maria Letizia Verga e AISNAF che grazie all’iniziativa ‘Giocattolo sospeso'.



Regalare un sorriso ai bambini

Dopo l’enorme successo ottenuto lo scorso anno, torna l’iniziativa ‘Giocattolo sospeso’.

Organizzata da Regione Lombardia in collaborazione con Assogiocattoli e Areu, rappresenta l’occasione, anche per i più piccoli, di poter fare un semplice gesto solidale.

Ognuno, infatti, può donare un giocattolo nuovo; terminata la raccolta, i giochi verranno consegnati alla ‘Fondazione Abio Italia Onlus‘ che, con il supporto della Consulta del soccorso, si occuperà di distribuire i regali ai bambini dei reparti pediatrici di ospedali del territorio regionale.



Per ogni giocattolo donato, i bambini riceveranno un gadget e la possibilità di partecipare alle attività di ‘Pinocchio and Friends’.



La durata dell'iniziativa è stata prorogata al 18 dicembre e sarà possibile offrire il proprio dono presso il foyer dell’auditorium Testori, aperto dalle 10 alle 18 con orario continuato.



Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata sul sito di Regione Lombardia.