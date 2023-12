“Regalati un nuovo inizio”: il prestigioso evento di Milano punta a creare un futuro migliore

Con il Natale dietro l’angolo e la fine del 2023 in vista, è arrivato il momento di fare bilanci e mettere su piazza i classici buoni propositi per l’anno che verrà.

Ecco, allora, che l’occasione è perfetta per riflettere sulle cose che contano davvero – la famiglia, gli affetti, la salute - e su come poterle migliorare o semplicemente vivere con maggiore consapevolezza e serenità.

L’esclusivo evento di Pulze al Diana Majestic di Milano

È questo lo spirito giusto, quello che ci permetterà di guardare avanti e costruire un futuro migliore. Ed è proprio ispirati da ciò che Pulze ha deciso di lanciare la prima limited edition del brand.

Una novità che rappresenta letteralmente un nuovo inizio non solo per Pulze, ma per molti consumatori, tanto che, per l’occasione, il brand ha organizzato un evento esclusivo nella prestigiosa cornice del Diana Majestic di Milano.

Proprio la location si è rivelata, infatti, il palcoscenico ideale, non solo per lanciare il nuovo prodotto, ma anche per ricreare il calore avvolgente delle festività natalizie e le emozioni e i momenti indimenticabili che si creano in questo periodo.

Una playlist dedicata per ricreare le emozioni del Natale

Un appuntamento speciale, dunque, che ha rappresentato un’originale attivazione del lifestyle, e che è stato in grado di catturare l’attenzione di appassionati e curiosi del brand, grazie anche alla creazione di una playlist dedicata e accessibile su Spotify.

E allora, una volta trovata la perfetta location e una volta diffuso il giusto sottofondo musicale in grado di far emergere il desiderio di vivere e condividere le emozioni del Natale, non rimaneva che un ultimo ingrediente: coinvolgere una squadra di co-protagonisti d’eccezione.

Gli influencer del lifestyle la pensano come Pulze

A quattro degli influencer del lifestyle più in vista del momento, infatti, è stato chiesto di riflettere e condividere un buon proposito da raggiungere per il nuovo anno, così da regalarsi un nuovo inizio.

E i quattro influencer Luca Onestini, Matteo Ranieri, Matteo Diamante e Leonardo De Carli, al grido di “Regalati un nuovo inizio”, lo hanno fatto, intervenendo durante l’evento e condividendo la filosofia di Pulze nel voler costruire un futuro migliore, alternativo e ricco di bellezza per tutta la comunità.

Ma l’intervento più sentito, che allo stesso tempo funge da augurio di fine anno, ma soprattutto di inizio anno nuovo, è quello di Armando Frassinetti, Market Manager Imperial Brands Italia:

“Speriamo che i componenti della nostra community, che hanno scelto di fidarsi di Pulze in questo primo anno di vita, possano apprezzare questa novità e decidano di regalare un nuovo inizio a sé stessi e alle persone a loro più care.”