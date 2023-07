Spedizione online: un farmaco può arrivare in 90 minuti

Sarà capitato a tutti di avere bisogno all’istante di un farmaco o di un prodotto farmaceutico o parafarmaceutico. Quando si tratta di un prodotto abbastanza comune, si può ovviare recandosi alla farmacia più vicina. Come ovviare però se per motivi diversi essa non dovesse essere raggiungibile?

Negli ultimi anni ha preso piede un servizio online molto interessante, che consiste in un e-commerce dal catalogo ampio e fornito: farmaci, articoli sanitari, alimenti, igiene e cosmesi e molto altro ancora. Una situazione che nasce per diversi motivi: intanto, per assecondare il periodo storico, in cui la frenesia della quotidianità non permette di incastrare tra i vari impegni l’acquisto in farmacia, ma anche e soprattutto per andare incontro alla digitalizzazione sempre più frequente.

Un e-commerce di prodotti farmaceutici

A proposito di farmacie online, sicuramente la Farmacia Loreto, e-commerce del gruppo Farmacie Italiane, può essere considerata a ragione un leader nel settore. Si tratta di una parafarmacia con esperienza decennale che nel corso degli anni ha saputo evolversi, creando il giusto mix tra tradizione ed innovazione, grazie all'esperienza del team riesce sempre a garantire la massima soddisfazione del cliente.

Il team digitale che si dedica alla vendita online di farmaci negli anni è riuscito a creare una piattaforma web sicura al 100% sia nei pagamenti che nella conservazione dei dati, il tutto abbinato ad un servizio di spedizione in 24 ore lavorative ed un customer service di primissimo livello.

Un servizio “fast” per la clientela più esigente

Per gli acquisti più “urgenti”, quelli il cui consumo è quindi immediato, Farmacia Loreto ha realizzato un servizio ad hoc, per realizzare il desiderio dei clienti più esigenti. Si chiama “Fast”, che permette di ricevere il proprio ordine in 90 minuti.

Per verificare se il prodotto è disponibile per la spedizione Fast, basterà inserire il CAP di appartenenza e vedere se il prodotto è effettivamente disponibile in un punto vendita della zona indicata.

Fast: come funziona il servizio

I costi del servizio sono molto interessanti: la spedizione Fast ha un costo di 4,99€ se si desidera la consegna dell’ordine in giornata. Se invece si preferisce la spedizione in 90 minuti il costo è di 6,99€. Il servizio Fast è invece gratuito per gli ordini superiori a 49,90€, ma attualmente è in offerta a 29,90€.

Se nel carrello, in seguito all’aggiunta dell’ordine, compare un'icona arancione significa che solo alcuni dei prodotti che hai aggiunto possono essere spediti con la spedizione FAST e al costo del servizio sarà aggiunto il costo della spedizione standard. Una volta inseriti i farmaci nel carrello, bisogna selezionare solo il metodo di pagamento più idoneo ed il gioco è fatto. In caso di difficoltà varie, esiste un servizio clienti facilmente rintracciabile sul sito di Farmacie Italiane, sempre a disposizione.

Le città coperte sono Milano, Bologna, Roma e provincia, Napoli, Parma, Genova, Pescara, Catania, Siracusa e Palermo: qui gli utenti potranno scegliere di ricevere a casa in meno di un’ora e mezza oltre 27mila referenze sulle 170mila presenti nel catalogo di Farmacie Italiane.

Ma Fast è solo uno dei tanti vantaggi che Farmacia Loreto offre ai propri clienti: l’e-commerce si è da sempre caratterizzato come un grande fornitore online, il cui obiettivo è da sempre la soddisfazione del cliente e delle proprie esigenze.