Tecnologia e medicina a servizio dello sport

Lo sviluppo di un’avanzata tecnologia per la diagnostica e il progresso della medicina sportiva sono stati, negli ultimi anni, elementi fondamentali per migliorare le prestazioni degli atleti, per velocizzare i loro tempi di recupero da infortuni e traumi e per la prevenzione di lesioni muscolari.

Non solo: questo approccio scientifico ha portato il mondo del professionismo sportivo a livelli di atletismo mai raggiunti prima d’ora. Non è quindi un caso che le società sportive stanno lavorando per potenziare i propri staff medici, così da adeguarsi ai progressi delle conoscenze della medicina sportiva.

Una partnership prestigiosa

Evidentemente per questi motivi FC Internazionale Milano ha scelto Cerba HealthCare come unico partner scientifico per le analisi di laboratorio utili a monitorare la condizione fisica dei giocatori. Il più grande network italiano della diagnostica ambulatoriale e delle analisi di laboratorio, infatti, per tutta la stagione calcistica 2022-23 fornirà al club nerazzurro le analisi ematiche e i test salivari periodici che contribuiscono a valutare la condizione atletica dei calciatori, con tre obiettivi: migliorare le performance, velocizzare il recupero e prevenire gli infortuni.

«Siamo molto felici di continuare a lavorare in sinergia con Cerba HealthCare per il secondo anno consecutivo. È per noi motivo di grande soddisfazione che il più grande gruppo italiano nel campo della diagnostica ambulatoriale e delle analisi di laboratorio abbia deciso di continuare ad essere nostro partner anche per la prossima stagione, a testimonianza del grande lavoro svolto nel primo anno insieme» le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano. «Cerba HealthCare per noi è un partner di grande valore in quanto contribuisce a garantire il benessere dei nostri atleti, aspetto per noi di fondamentale importanza».

«La combinazione di medicina, tecnologia e sport è centrale nelle attività di Cerba HealthCare e siamo orgogliosi di mettere la nostra esperienza al servizio di una squadra ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale – dichiara Stefano Massaro, CEO di Cerba HealthCare Italia –. Grazie ai nostri test di ultima generazione, lo staff medico e tecnico dell’Inter riceverà un supporto prezioso per monitorare l’andamento dei giocatori durante le gare e durante la stagione. L’analisi dei dati permetterà di avere indicazioni utili a mantenere costanti le migliori performance e a programmare i carichi di lavoro degli atleti in modo da recuperare più velocemente possibile le fatiche e lo stress ossidativo, nonché a prevenire l’insorgenza di infortuni muscolari». In questo modo la preparazione atletica è personalizzata al massimo, precisa e calibrata praticamente in tempo reale.

Un’eccellenza nella medicina sportiva

Realtà leader nell’ambito della Medicina dello Sport, HealthCare segue ogni anno più di 100 mila atleti in ambiti come scienze dell’alimentazione, integrazione alimentare, certificati di idoneità sportiva agonistica e non agonistica, fisiologia dell’esercizio, cardiologia, studio dei fattori di rischio sulla base dei fattori ematici e tanti altri.

Grazie al lavoro di oltre 2.000 addetti – dislocati sul territorio nazionale in 400 centri e 23 laboratori –, l’azienda esegue ogni anno più di 25 milioni di esami e mette i propri servizi a disposizione di oltre 6 milioni di pazienti.