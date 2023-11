A Cremona torna l’evento gastronomico più dolce dell’anno: la festa del torrone

Le vie del centro storico di Cremona tornano a dipingersi di festa. E lo fanno nel migliore dei modi con un evento clou per la città, coinvolgendo numerose realtà del territorio (e non solo) il tutto accompagnato da degustazioni, visite guidate, workshop tematici per grandi e piccini, incontri culturali e ovviamente le immancabili maxi-installazioni.

Un’occasione imperdibile per tutti i golosi e gli amanti della tradizione che culminerà con uno spettacolo finale caratterizzato da suggestive ambientazioni con coreografie ed effetti scenografici di impatto.

Una festa imperdibile a Cremona

Avete capito di cosa si tratta? Ovviamente della Festa del Torrone, giunta alla 26sima edizione. Si tratta di un’occasione imperdibile per rivivere l’appuntamento per tutti i golosi e gli amanti della tradizione, che celebreranno il dolce caratteristico della città di Cremona. Come ogni anno, saranno presenti produttori di torrone provenienti da tutto il territorio nazionale e faranno degustare il dolce simbolo della città del Torrazzo.

Tra gli appuntamenti immancabili che da sempre accompagnano questo evento straordinario, ci saranno le ormai tradizionali premiazioni tra cui il prestigioso premio Torrone d’oro che verrà assegnato ad una figura di spicco che rappresenta Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo e l’immancabile premio Ambasciatore del Gusto.

L’evento è promosso e sostenuto dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, con il contributo di Regione Lombardia e annovera e conferma come sponsor: Sperlari, Rivoltini Alimentare Dolciaria, Vergani, Walcor, Pernigotti e il Centro Commerciale Cremona Po.

Festa del torrone: luminarie per ricordare Gianluca Vialli

Una manifestazione tanto attesa che apre ai festeggiamenti del Natale con l’accensione delle luminarie proprio il primo giorno della Festa del Torrone. Quest'anno la città di Cremona desidera omaggiare il carissimo concittadino Gianluca Vialli, scomparso prematuramente ad inizio anno, installando luminarie a lui dedicate contenenti le sue più celebri frasi motivazionali. Nella suggestiva via Solferino cosi illuminata, il visitatore potrà emozionarsi ricordando il grande calciatore, ma soprattutto l’uomo che è stato. In seguito, le luminarie verranno smantellate e vendute tramite un’asta di beneficenza i cui proventi saranno devoluti alla Fondazione Vialli e Mauro Per La Ricerca e Per Lo Sport Onlus.

Festa del torrone 2023: il programma e gli eventi

La novità assoluta della manifestazione sarà un omaggio alla Sardegna pensato da SGP Grandi Eventi, che sabato 11 novembre, insieme all’Associazione SaDomu Sarda, porterà un gruppo di figuranti sardi a Cremona per dar vita uno spettacolo mai visto con i Mamuthones, una nota maschera carnevalesca proveniente dalla città di Mamoiada in provincia di Nuoro. L’esibizione inizierà con il sacro rito della vestizione a cui seguirà la sfilata lungo le vie del centro per finire con uno straordinario spettacolo finale in Piazza del Duomo.

Tra i riti che non possono mancare all’interno di questa manifestazione vi è sicuramente l’immancabile rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza dove 150 figuranti in abiti rinascimentali sfileranno per le vie del centro accompagnati da sbandieratori, tamburi, dame, cavalieri, arcieri e giullari per arrivare in Piazza del Comune domenica 12 novembre, dove avverrà il matrimonio più famoso della storia di Cremona che portò alla nascita del dolce simbolo della città: il torrone.

Tra le tante attrazioni presenti in questo super evento, anche una maxi forma di Grana Padano di torrone e una lamina di torrone con il ritratto pop del cremonese Ugo Tognazzi.

Durante i nove giorni non mancheranno gli eventi live, dagli spettacoli itineranti e sul palco della festa allestito in piazza del Comune per entrambi i weekend, alle esibizioni interattive. Al sito apposito è possibile informarsi sul programma aggiornato e consultare tutti gli eventi della kermesse cremonese.

Festa del torrone 2023: ospiti e premi

Tra gli esponenti di spicco invitati a far parte di questa kermesse sono da annoverare Chiara Maci, nota chef influencer, conduttrice di programmi televisivi e autrice di libri di cucina, che sarà insignita del premio Ambasciatore Del Gusto per il suo approccio genuino e appassionato alla cucina italiana e per rendere le ricette accessibili a un vasto pubblico.

Sarà poi la volta del celebre volto televisivo Edoardo Raspelli che presenzierà a due appuntamenti dedicati ai ristoranti stellati: il primo vede protagonista Antonio Santini, padre indiscusso del servizio italiano, proveniente dal pluripremiato Ristorante Il Pescatore di Canneto sull’Oglio (Mn) con tre stelle Michelin all’attivo; il secondo è il maestro pasticcere Davide Comaschi, proveniente dal ristorante Da Vittorio, Brusaporto (Bg), una pietra miliare d’eccellenza assoluta nel panorama gastronomico italiano.

E poi ancora il cremonese Michelangelo produttore, compositore, polistrumentista e ingegnere del suono, già autore di “Brividi”, brano di Mahmood e Blanco vincitore della 72ma edizione del Festival di Sanremo. A questa illustre personalità artistica verrà assegnato il Torrone d’oro, riconoscimento nato nel 2008 che viene assegnato a chi rappresenta Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo e valorizza le qualità e il ruolo di chi esprime il carattere cremonese nella propria attività artistica, professionale e umana.

E infine Simone Rugiati, che sarà premiato con un Oscar della Dolcezza per la sua passione per la cucina e la sua presenza carismatica in televisione. E Paolo Massobrio, scrittore e gastronomo italiano, fondatore di Golosaria e presidente del Club Papillon a guidare il pubblico durante una degustazione decisamente insolita che vede l’incontro tra il torrone ed il vino.

Saranno quindi 9 giorni di eventi, degustazioni, spettacoli e tante golosità. Una festa imperdibile di un prodotto d'eccellenza, il tutto incorniciato da una città piena di storia e bellezze.

Il treno del torrone

All'interno del sito dedicato alla Festa del Torrone, ci sono tutte le news su come arrivare a Cremona in treno, in macchina, in camper

Per coloro che volessero provare il fascino e l’amarcord di un tuffo nel passato, ci sarà un vero e proprio treno storico a disposizione. I viaggiatori potranno accomodarsi nelle mitiche carrozze storiche e, partendo da Milano centrale, raggiungere Cremona dove poter trascorrere una giornata all’insegna del dolce, il tutto accompagnato da ottimo torrone proveniente da tutta Italia.