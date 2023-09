Arriva il “Mese del Luppolo”: con il Birrificio Angelo Poretti, due appuntamenti imperdibili per gli amanti della birra

Durante tutto settembre si celebra il ‘Mese del Luppolo’, un’occasione per esplorare il mondo della birra e scoprire tante curiosità a riguardo.

L'ideazione di questa festa si deve al Birrificio Angelo Poretti e al profondo legame che il brand ha, da sempre, proprio con il luppolo il cui numero di varietà dà il nome a tutte le birre della gamma.

La scelta di far cadere in questo mese la ricorrenza non è casuale: è, infatti, a cavallo tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno che si concentra, principalmente, la raccolta del luppolo (in particolare delle infiorescenze), ingrediente fondamentale per la produzione della birra.



Per preparare l’amata bevanda sono sufficienti acqua, cereali maltati, lievito e luppolo, ma è quest’ultimo a definirne il tipico sapore amarognolo e a caratterizzarne aroma e gusto.

È proprio dalla sapiente combinazione delle diverse varietà di luppolo che, da oltre 140 anni, i mastri birrai del Birrificio Angelo Poretti creano ricette uniche.

Ad oggi esistono oltre 300 varietà di luppolo, tutte con differenti peculiarità. A seconda del tipo di luppolo utilizzato (e del genere di produzione scelta), si ottengono varietà di birre con aromi differenti, che donano caratteristiche distintive a ciascuna di queste.

Tra le più apprezzate si annoverano la 4 Luppoli l’Originale e la nuova 9 Luppoli IPA.

Il Birrificio Angelo Poretti ha, inoltre, una forte connessione con il territorio di appartenenza: questo, insieme alla volontà di innovare, lo ha portato, dal 2019, ad introdurre una varietà di luppolo Cascade coltivata in Italia.

Questo è stato inserito, come luppolo dominante, proprio nella ricetta della 4 Luppoli l’Originale, e da quest’anno, in tutte le birre della gamma.

Quello con il luppolo, quindi, si riconferma un legame importante e profondo, che il Birrificio Angelo Poretti vuole celebrare al meglio.

Ecco perché, per l’occasione, ha deciso di organizzare 2 eventi distinti, presso Edicola Civic e Cascina Cuccagna, a Milano.

Alla scoperta della birra, tra degustazioni e curiosità

Edicola Civic, situata in Piazza Ventiquattro Maggio 2 a Milano, sarà aperta dall’11 al 17 settembre, per accogliere chiunque desideri conoscere e degustare tutta la gamma di birre offerte dal Birrificio Angelo Poretti.

Per l’occasione, anche il suo aspetto rifletterà il tema dell’evento.



Da lunedì a giovedì, Edicola Civic sarà accessibile dalle 8.30 alle 21.00, mentre venerdì e sabato l’orario si prolungherà, portando la chiusura alle ore 24.00. Infine, domenica l’apertura sarà dalle 8.30 alle 22.00.



I visitatori avranno l’opportunità di degustare le birre del Birrificio Angelo Poretti; inoltre, chi deciderà di acquistare una bottiglia, riceverà omaggi speciali e gadget esclusivi.

Un’hostess sarà incaricata di guidare gli ospiti durante l’esperienza, aiutandoli a scoprire le proprie preferenze in fatto di birra (con il prezioso supporto del ‘Test del Gusto’) e suggerendo loro la varietà più consona a soddisfare il personale gusto.

Inoltre, l’hostess sarà disponibile a fornire informazioni e curiosità riguardo al ‘Mese del Luppolo’.

Luppolo, una festa per un ingrediente davvero speciale

Venerdì 15 settembre dalle ore 18.00 si terrà una vera e propria festa che verterà attorno al luppolo.

Il luogo prescelto per l’iniziativa sarà Cascina Cuccagna, una vera cascina risalente al XVII, restaurata e accessibile al pubblico, che si trova in via Privata Cuccagna 2/4, a Milano.

La posizione, che fa da ponte tra città e campagna, e il ruolo di centro culturale e aggregativo l’hanno resa la location perfetta per la celebrazione.

La serata, a numero chiuso, si aprirà con un aperitivo, durante il quale si susseguiranno diverse attività e laboratori pensati, specificatamente, per l’occasione.



Gli ospiti potranno assistere allo show cooking di Chef in Camicia, durante il quale lo chef di origini romane Antonio La Cava realizzerà due ricette da abbinare alle birre del Birrificio Angelo Poretti.

Il talent, appassionato di viaggi e conoscitore di diversi background culinari, sarà in grado di proporre piatti originali e sorprendenti, mantenendone, però, l’italianità.



Seguirà il beer show, a cura di Vinhood: un modo diverso e alternativo di vivere le degustazioni.

I partecipanti verranno suddivisi in gruppi e dovranno degustare, alla cieca, 3 birre del Birrificio Angelo Poretti, sotto la guida attenta di un beer sommelier e di un moderatore.

La particolare esperienza, però, non finisce qui: gli ospiti, infatti, dovranno, ancora, mettersi in gioco, rispondendo a domande e affrontando giochi e sfide, il tutto per ottenere il premio finale.

La degustazione verrà accompagnata da prelibatezze preparate da Cascina Cuccagna.

Non mancheranno, poi, i laboratori tematici: la fiorista Vela guiderà gli ospiti nella realizzazione di una ghirlanda di luppoli che, al termine della serata, potrà essere portata a casa con sé.

Inoltre, nel luppoleto verrà installata una Sharing Box Mini, decorata da una cornice di luppoli e fiori creata dall’abilità della fiorista Vela.

Qui sarà possibile scattare delle foto da soli o con i propri accompagnatori, che verranno consegnate subito, sia fisicamente che tramite smartphone.

Un'opportunità per ottenere un ricordo indelebile della serata e per condividere, con i propri amici, l’esperienza sui social.

La presenza di un food truck garantirà, a chiunque lo desideri, la possibilità di accompagnare le deliziose birre del Birrificio Angelo Poretti con ottimi panini gourmet.

Infine, la serata si chiuderà all’insegna della musica.

Terminato l’aperitivo, infatti, la zona del mercato di Cascina Cuccagna ospiterà la band ‘Mary & The Quants’, un gruppo di Milano che trae ispirazione dalla musica italiana e internazionale dagli anni Cinquanta a oggi, e il cui nome rende omaggio a Mary Quant, inventrice della minigonna.

La loro proposta musicale si rivolge a chi ama ballare con i successi del rock più celebri; il gruppo, grazie alla propria esperienza in esibizioni live, saprà coinvolgere tutti i presenti.

Un’opportunità per divertirsi, saperne di più riguardo al ‘Mese del Luppolo’ e scoprire la vasta varietà di birre offerte dal Birrificio Angelo Poretti.

Scopri il programma e iscriviti.