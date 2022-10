Economia circolare applicata al mondo delle onoranze funebri

Secondo la definizione di un comune dizionario, l’espressione “prendersi cura” significa occuparsi attivamente, provvedere alle necessità e alla conservazione di qualcuno o di qualcosa. Generalmente, tale concetto viene associato a una persona, a un animale o in ogni caso a un essere vivente, ma ai giorni nostri lo scenario necessita di comprendere qualcosa di più.

Sappiamo bene che i cambiamenti climatici, seppur da sempre presenti in natura, sono principalmente imputabili ad alcune attività umane. Perché si guardi a un futuro di tutela del nostro pianeta, risulta quindi determinante l’introduzione del concetto di sostenibilità e di salvaguardia dell’ambiente non solo a livello globale, ma nel quotidiano, applicandolo ad ogni possibile contesto: creare consapevolezza rispetto alla situazione è tanto importante quanto agire di conseguenza, e siamo tutti chiamati a rispondere.

Nell’ambito imprenditoriale, piccole e grandi aziende si adoperano con misure specifiche, ma forse pochi immaginano che questa attitudine può rientrare anche a far parte del momento finale della nostra esistenza. Esiste infatti la possibilità di organizzare per i nostri cari un funerale ecologico e Gaia Funeral è la società pioniera della sostenibilità applicata all’ambito delle onoranze funebri.

Un punto di riferimento

Da 40 anni leader nella produzione di articoli funerari sulla città di Milano e provincia, Gaia Funeral, agenzia funebre di Coccato&Mezzetti, ha intrapreso una svolta ecologica su cui ha basato la sua intera attività.

24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, l’impresa funebre fornisce una risposta immediata e un’assistenza concreta nel caso di un evento luttuoso, occupandosi di ogni aspetto e dimostrandosi in grado di fornire un supporto completo in una circostanza profondamente delicata. Pensare alle famiglie che subiscono una perdita dolorosa ed assisterle in ogni passaggio con trasparenza e professionalità, sono i punti fermi della loro attività, che nel dettaglio prevede:

Pratiche cimiteriali, che comprendono traslazioni, esumazioni ordinarie e straordinarie, fornendo cassette e ossari per la conservazione delle spoglie

Assistenza a 360° a livello burocratico, mettendo a disposizione servizi di consulenza per le pratiche post-mortem, quali pratiche di reversibilità, chiusura pensionistica e tutte le attività in merito all’evento

Trasferimento e vestizione della salma

Il rito funebre

La sepoltura

Per la scelta del corredo funebre è possibile consultare un catalogo di articoli a marchio e produzione Gaia Funeral, che garantisce la qualità e un servizio personalizzato per ogni esigenza.

Il funerale ecologico

A tutto questo, si aggiunge la possibilità di optare per una cerimonia funebre che rispetti l’ambiente, compiendo delle scelte consapevoli e sostenibili per ridurre al minimo gli effetti negativi sull’ecosistema, aspetto fondamentale al centro delle politiche aziendali dell’impresa che negli anni ha deciso di intraprendere una vera e propria svolta verso il rispetto del nostro pianeta.



Oltre ad essere vantaggiose da un punto di vista economico, queste scelte possono rappresentare “un ultimo tributo al mondo, un atto d’amore significativo compiuto nell’intimo rispetto di ciò che si lascia e per quelli rimangono”.

L’obiettivo principale è limitare l’inquinamento dell’aria e del suolo, provocato dalle emissioni derivanti dalla cremazione, la selezione del legno utilizzato e delle tecniche di conservazione dei corpi, possono realmente fare la differenza.

Tra le alternative disponibili, troviamo la cremazione con urna in materiale riciclato, una cassa di legno trattata con vernici ecologiche senza il ricorso a prodotti chimici e allestita con materiali naturali, oppure il feretro in cellulosa e cartame di legno: il feretro ecologico, realizzato in lastre di cellulosa ricavate da fibre naturali abbatte il consumo di legname dell’83% rispetto al cofano tradizionale, mentre la bara non verniciata riduce sensibilmente l’impatto ambientale, soprattutto in caso di cremazione.

Sedi e contatti

Con tre sedi in Lombardia, Gaia Funeral è a Milano – in Via Bari e Viale Tunisia – e a Cornaredo.

Disponibile ogni giorno, 24 ore su 24, è possibile contattare l’impresa funebre per assistenza immediata tramite contatto telefonico (02/23664388), indirizzo mail (info@gaiafuneral.org), oppure compilando il format di richiesta, disponibile sul sito internet www.gaiafuneral.org. Ulteriori informazioni sull’intero progetto ecologico, sono rintracciabili sulla pagina www.funeralecologico.it.

In un momento delicato quale la perdita di un proprio caro, pensare di omaggiare la sua persona facendo anche un regalo alla natura non può che essere una scelta di grande valore.