Il funerale ecologico, un’alternativa a basso impatto ambientale

Il rispetto per l’ambiente è ormai un tema centrale. Negli ultimi anni sempre più persone hanno maturato una certa sensibilità all’argomento e anche le aziende si adeguano a questo trend: l’obiettivo è proporre soluzioni alternative che riducano le emissioni e l’impatto ambientale.

È così che anche nell’ambito dei funerali è cresciuta sempre di più una certa attenzione verso sostenibilità e le stesse famiglie colpite da un lutto valutano la possibilità di svolgere una cerimonia ‘green’.

Svolgere un funerale sostenibile

Quali sono le azioni concrete che possono fare la differenza in questo settore? Per esempio la cremazione con urna in materiale riciclato; la cassa di legno non è verniciata; l’allestimento con materiali naturale: questa è la linea di Gaia Funeral, impresa funebre aperta 24 su 24, 365 giorni all’anno con una sede a Milano (via Bari 11/R) e a Cornaredo (via Garibaldi 92), dove è presente anche una Casa Funeraria.

L’obiettivo principale del funerale ecologico è ridurre l’inquinamento. Infatti, in una cerimonia più tradizionale non sono poche le emissioni prodotte, dalla cremazione ai legni utilizzati per le bare. Gaia Funeral consente di ridurre l’impatto notevolmente, aderendo inoltre a progetti di rimboschimento (per esempio favorendo la creazione di un bosco alle porte di Milano).

Le soluzioni per una cerimonia ecologica

Con quali soluzioni raggiungere l’impatto zero? Per esempio scegliendo il Cofano eco-logico, il cui feretro si degrada naturalmente perché realizzato in lastre di cellulosa ricavate da fibre naturali, recuperate e rigenerate.

Oppure optare per il Cofano non verniciato, realizzato in solo legno. Ancora, la possibilità di conservare le ceneri in un’urna interamente riciclata. Allo stesso tempo, anche il sacco per le spoglie è realizzato in materiale biodegradabile, garantendo al 100% l’efficienza delle prestazioni tecniche.

Servizi post-mortem

L’agenzia si occupa di tutte le pratiche che riguardano i servizi cimiteriali, fornendo assistenza a 360 gradi alla famiglia colpita dal lutto e offrendo la consulenza dei servizi post-mortem: tutte le incombenze burocratiche, compresa la richiesta di reversibilità e la chiusura pensionistica, saranno svolte con l’ausilio del personale.