Alla Milano fashion week si supera il concetto di classico

Il rapporto tra creatività e moda negli ultimi anni si è fatto sempre più stretto. Spesso la creatività riesce ad allontanarsi da quelli che sono gli stereotipi attraverso la reinterpretazione dei modelli. Così, nella Moda, un settore che fa della reinvenzione il suo obiettivo: andare oltre gli stereotipi, oggi può voler dire anche superare, in qualche modo, i generi. Per esempio, creando capi o accessori che non sono legati a un’identità specifica. Non a caso, tanti marchi stanno andando in questa direzione, studiano abiti che non rientrano nell’abituale distinzione binaria uomo-donna: è il cosiddetto genderless.

Uno smoking senza genere per un pubblico contemporaneo

Prendiamo un simbolo iconico, tradizionalmente maschile, come lo smoking. Si direbbe un oggetto di design ‘intoccabile’, quello che definiremmo senza esitazione “un classico”. Eppure, nella sua iconicità, lo smoking ha subito alcune modifiche nel tempo (non così impattanti). Ma oggi c’è chi osa di più, come il fashion designer Giorgio Mallone, che il 19 settembre nella prestigiosa Palazzina Appiani a Milano ha partecipato all’evento Not your usual fashion show di Pulze, mostrando una reinterpretazione del capo storico della moda in chiave urban e contemporanea.





Mallone ha applicato il concetto di “Not Your Usual” per creare smoking destrutturati, versioni colorate e senza genere. “Not Your Usual” non sono parole casuali, ma tre parole che racchiudono l’essenza del messaggio di Pulze e vogliono sottolineare che è possibile superare il concetto di classico, reinterpretando ciò che già esiste, puntando verso una nuova identità.

Nuove esperienze di consumo

L’obiettivo del brand è quello di regalare una nuova esperienza di consumo attraverso un dispositivo che scalda il tabacco di facile utilizzo, adatto a tutti coloro che amano sperimentare e cercano un’alternativa al tabacco tradizionale. Il nuovo prodotto, definito – appunto – Not Your Usual è semplice e adatto a tutti i fumatori adulti.

Allo stesso modo, anche il lavoro del designer Mallone, co-protagonista dell’evento, passa per un’intensa ricerca sullo stile, con l’obiettivo di superare gli stereotipi culturali e di genere. E affronta anche simboli apparentemente inviolabili (come è il caso dello smoking), iniziando una rivoluzione che incontra il favore delle persone, come affermato dallo stesso artista: “Partecipare al lancio della campagna di Pulze significa aderire a un processo creativo e di ricerca che culmina in un prodotto attento alle esigenze di un pubblico alla ricerca uno stile unico, nuovo: Not Your Usual”

Avvicinarsi al nuovo significa, infatti, anche riconoscere dignità ai bisogni dei consumatori, creando uno spazio in cui si possano finalmente riconoscere, in maniera semplice e diretta, senza complicazioni.