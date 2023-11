I tanti benefici dell’olio d’oliva

L’olio d’oliva è un alimento molto apprezzato in tutto il mondo, soprattutto per le sue proprietà benefiche per la salute. In particolare, l’olio novello, ovvero l’olio d’oliva appena estratto dalle olive, è particolarmente ricco di sostanze nutritive e antiossidanti che lo rendono un alimento molto salutare. Uno dei principali fattori per cui fa bene alla salute è sicuramente la presenza di acidi grassi monoinsaturi, che aiutano a prevenire i disturbi cardiovascolari. Inoltre, è povero di acidi grassi saturi, che sono invece responsabili dell’occlusione delle arterie. Grazie alla sua composizione, è quindi un alimento molto utile per mantenere in salute il cuore e il sistema cardiovascolare. Non bisogna certamente dimenticarsi che è anche ricco di antiossidanti, utili a combattere i radicali liberi dell’organismo ed è in grado di ridurre il colesterolo cattivo (LDL) in circolazione nel sangue, che così rimane più scorrevole e con meno rischi di infarti.

L’olio novello, per via della sua freschezza e alla sua purezza, è anche in grado di offrire una maggiore quantità di vitamine e minerali, che lo rendono un alimento ancora più salutare. Inoltre, è particolarmente indicato per chi soffre di problemi digestivi, grazie alla sua elevata digeribilità.

A Palermo, nasce un olio ricco di tradizione, qualità e passione

In Italia, la produzione di olio è legata a tradizioni secolari e antiche, con tecniche e conoscenze tramandate di generazione in generazione. In particolare, a Palermo esiste un’azienda che produce olio, ben consapevole non solo dell’alta qualità dei suoi prodotti, ma anche dei suoi evidenti benefici per la salute: è la Premiati Oleifici Barbera, una realtà ben radicata nell’isola siciliana, che rimane una terra antica e ricca di olio di qualità.

La famiglia Barbera ha una lunga storia nella produzione di olio d'oliva, iniziata nel 1888 a San Lorenzo ai Colli, vicino a Palermo. Originariamente coltivavano agrumeti ed uliveti su oltre 300 ettari; in seguito il focus si spostò sull'olio. Nel 1894, con i Florio, fondarono "Oleifici Siciliani". Lorenzo Barbera vinse premi internazionali dal 1900, continuando con successo grazie a Manfredi senior, che introdusse bottiglie di vetro nel 1916. Negli anni '60, innovò con "l'olio mosto" non filtrato. Lorenzo detto Renzino, terza generazione, contribuì con scelte di marketing e comunicazione lungimiranti. L'azienda è ora "Manfredi Barbera & Figli S.p.A.". ed è una rinomata realtà oleare a livello internazionale. La loro passione per la terra si combina con la tecnologia avanzata, creando prodotti unici con packaging esclusivo che rappresentano la qualità siciliana nel mondo. Attualmente, è il cuore del Gruppo Manfredi Barbera, comprendente altre sei aziende con ambiti operativi specifici.

La sede legale e gli uffici commerciali sono a Palermo nel Palazzo Benso, mentre lo stabilimento principale si trova a Custonaci, provincia di Trapani. Il sito produttivo di Custonaci è moderno e diviso in quattro unità operative: Frantoio Sperimentale, Area di Stoccaggio, Imbottigliamento e Magazzino Prodotto Finito. Altri siti produttivi sono a Castelvetrano (TP), Sciacca (AG), Motta S. Anastasia (CT), Buccheri (SR), Mistretta (ME). Nel 2018, è stata aperta una sede commerciale negli Stati Uniti, la Manfredi Barbera USA, Corp., per servire il vasto mercato americano con attenzione e puntualità.

Un prodotto di spicco: l’olio novello

Olio Barbera ha ricevuto negli anni diversi premi dedicati che hanno riconosciuto di fatto l’eccellente qualità dei suoi prodotti e particolare attenzione va posto al suo olio novello. Il Novello Barbera, chiamato Contadino, rappresenta un eccellente Olio Extra Vergine di Oliva, ottenuto dalle cultivar locali Biancolilla, Nocellara del Belice e Cerasuola, coltivate nelle colline e pianure della Sicilia centroccidentale. La raccolta avviene a mano mediante brucatura nella quarta settimana di settembre e la seconda settimana di ottobre. La tecnica di estrazione a freddo a ciclo continuo entro 12 ore dalla raccolta, seguita da decantazione naturale e travasi, garantisce la massima qualità.

Caratterizzato da un aspetto di grande densità e un colore verde giada, l'olio novello offre un aroma penetrante di frutto fresco e un gusto rotondo e pieno con un finale fruttato tipico del frutto fresco e verde. Non filtrato, si presta in modo ideale per arricchire piatti tipici della cucina siciliana e rusticità, come bruschette e zuppe di legumi. Con uno shelf life di 18 mesi, questo olio novello è una delizia culinaria che cattura l'autenticità e la freschezza delle terre siciliane. Il sapore del "Contadino" novello è fresco e sano, con un fruttato aromatico e un leggero retrogusto piccante, evidente fino a giugno. Dopo tale periodo, il prodotto tende ad ammorbidirsi, diventando più dolce ed equilibrato, completando così l'esperienza gustativa.

