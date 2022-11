Imparare le lingue a scuola, scegliendo il metodo più efficace

Imparare una lingua straniera non è facile. Molto, però, può dipendere dal metodo di insegnamento. Non si può insegnare senza riflettere su come apprendiamo. L’aspetto più immediato nell’imparare una lingua è quello dell’ascolto e della comunicazione, per cui anche guardare una serie tv o ascoltare musica in lingua straniera può servire a familiarizzare con la stessa e a fissarne gli elementi nonché suscitare la curiosità che fa scattare l’apprendimento.

Tuttavia, esistono diversi livelli di conoscenza e approfondimento della lingua soprattutto nel momento in cui passa da semplice strumento a oggetto di studio di un percorso liceale. È quindi fondamentale riuscire a orientarsi bene e scegliere la scuola più adatta nel rispondere a questa esigenza.

Un metodo innovativo e immersivo per migliorare l’apprendimento

Esistono, infatti, alcune realtà che hanno ideato metodi alternativi e innovativi. Come, per esempio, il Liceo Linguistico Regina Mundi – complesso scolastico che copre dal nido sino alla scuola superiore di secondo grado – a Milano, con sede in via Boncompagni 18, il cui obiettivo è fornire a ragazze e ragazzi un percorso inedito per imparare le lingue.

Il metodo proposto nasce dalla constatazione che un periodo intensivo di immersione nell’ambito culturale di una lingua – come sperimentiamo quando trascorriamo un periodo all’estero – facilita e migliora l’apprendimento della stessa. Il piano di studi presenta un triennio in cui il focus, in termini di spazio e attenzione, è su una lingua differente ogni anno, rispetto alle tre presenti a piano; allo studio della lingua vengono affiancate tutta una serie di attività (letture, esperienze, viaggi e dibattiti) direttamente a essa collegate, per favorire il clima immersivo che stimoli e migliori l’apprendimento:

il primo anno il focus è sull’ inglese , con una maggiore presenza di ore in aula, a cui si aggiungono viaggi di istruzione e scambi/ospitalità ;

, con una maggiore presenza di ore in aula, a cui si aggiungono ; il secondo anno ci si concentra maggiormente sulla lingua spagnola ;

; il terzo anno è dedicato a un’altra lingua a scelta tra cinese, tedesco o francese.

Il quarto anno, invece, è l’occasione per favorire le esperienze all’estero degli studenti, attraverso viaggi studio (che possono durare un semestre o un anno intero, con l’ottenimento delle certificazioni linguistiche). L’ultimo anno del liceo è dedicato alla preparazione dell’esame di Stato.

Attività extra aula fondamentali per la formazione

Il metodo di insegnamento comprende, dunque, anche attività extracurriculari. Oltre allo scambio con studenti stranieri, ospitati presso il Liceo, e periodi di studio all’estero, sono tante le occasioni extra aula, tra cui cineforum, laboratori teatrali, corsi di preparazione per le certificazioni internazionali.

Inoltre, il Liceo Linguistico Regina Mundi offre l’occasione di seguire lezioni di discipline non linguistiche (storia, scienze, ecc.) in lingua straniera. Questa impostazione mette al centro lo studente, consentendogli fin da subito di mettere in pratica ciò che apprende e aumentando le occasioni per accrescere il proprio bagaglio lessicale e comunicativo, contando anche sulla presenza constante per tutto il quinquennio di insegnanti madrelingua.

La scuola organizza sabato 19 novembre un Open Day, a cui ci si può prenotare direttamente online: un’occasione per visitare l’istituto e scoprire le sue peculiarità, conoscere studenti e insegnanti e partecipare ad alcune lezioni.