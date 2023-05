Porcellane, home decor e pentole: a Milano un’eccellenza italiana inaugura un nuovo punto vendita

Prezzo non disponibile

Design italiano, innovazione e i trend più attuali del mercato. Via Torino, a Milano, la conosciamo tutti. Un gran via vai di gente, tanto shopping e, ogni tanto, una piccola chicca tra le vetrine, in grado di attirare la nostra attenzione.

Ecco come si presenta, nella grande Milano, Tognana, brand leader nella produzione e distribuzione di porcellane da tavola per uso domestico e alberghiero, pentole e home decoration: come una perla di incontaminata porcellana, circondata da vetrine di vestiti alla moda, pizzerie e dal caro vecchio cinema Eliseo.

Dal 6 l’inaugurazione del nuoovo negozio di Tognana

L’apertura del nuovo negozio di Tognana di via Torino 55 N08 è l’ennesima bandierina che il brand pianta sul territorio, perpetuando una strategia distributiva nazionale e multicanale, che permette a Tognana di essere presente in 1.000 punti vendita retail e oltre 60 punti vendita della GDO/GDS.

Una nuova apertura che, dal 6 maggio, convincerà milanesi e turisti a fermarsi, osservare la vetrina per qualche secondo e, infine, entrare in negozio, attirati anche da un allettante sconto del 20% su tutta la merce che non presenta già promozioni attive. La promozione sarà valida fino al 21 maggio.

Tradizione, innovazione e design Made in Italy: la qualità è di casa a Milano

Si tratta di un’ampia e completa offerta di prodotti in grado di soddisfare la domanda di una clientela sempre molto esigente. Parliamo, quindi, di tutta la gamma di porcellane, linee cottura e piccoli elettrodomestici Tognana, che, in quanto storico marchio Made in Italy, può garantire tradizione, qualità e design sempre al passo con l’innovazione e con gli ultimi trend del mercato.

E parliamo anche del marchio Andrea Fontebasso 1760, specializzato nella produzione e distribuzione di porcellana di alta manifattura, complementi d’arredo e decorativi per il grande pubblico.

E sì, in una Milano sempre molto attenta alla sostenibilità, Tognana garantisce alti standard ambientali e di resposabilità sociale, come dimostrano le due certificazioni ottenute. Si tratta di ISO 14001 (Gestione ambientale: attenzione e tutela) e della certificazione SA 8000 (responsabilità sociale per un'etica del lavoro)

Insomma, dopo più di 75 anni di storia, festeggiati nel 2021, Tognana torna a far parlare di sé nella capitale del design e dello shopping con il nuovo negozio di via Torino.

Lo fa grazie al proprio Personale, che si distingue da sempre per disponibilità, cortesia e professionalità e per l’attenzione che pone nell’ascolto delle necessità del cliente.

Ma lo fa, anche, portando con sé quel magistrale “saper fare” e la grande passione che l’hanno sempre caratterizzata, riuscendo a regalare ancora una volta emozioni e stile italiano alle cucine e alle case dei milanesi.

Come raggiungere il nuovo negozio di Tognana

Non resta, allora, che visitare il nuovo negozio di Tognana per togliersi qualche sfizio per la casa a prezzi convenienti.

Tognana si trova a 7 minuti a piedi dal Duomo, a 5 minuti dalle Colonne di San Lorenzo e a 15 minuti dai Navigli. È possibile raggiungere il nuovo negozio di Tognana in metropolitana, scendendo alla Fermata Duomo M1-M3, o in tram con la Linea 14-2-3, scendendo alla Fermata Via Torino Santa Maria Valle, proprio davanti alla Chiesa Santa Maria della Vittoria.

E una volta arrivati, non potrete sbagliarvi, perché ad attendervi saranno 300 mq su due piani di porcellane da tavola e complementi d’arredo per la casa e la cucina. Oltre allo sconto del 20%, ovviamente!