Un progetto sulla sostenibilità ambientale per i cittadini del futuro

Dopo lo straordinario successo riscontrato lo scorso anno con “Gëneration Ami – a scuola di electric mobility”, campagna educational sulla mobilità elettrica e sostenibile, volta a sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche di grande attualità, il progetto “GenerationAMI” promosso da Citroën Italia torna e si trasforma in “GënerationAMI – l’electric mobility per lo sport”, tramite la sponsorizzazione di 20 Società Sportive per incontrare i giovani e le giovani atlete.

L’iniziativa –che ha visto Citroën Italia affiancarsi a “RispettAMI” con cui il Brand ha affrontato la seria e attuale tematica del bullismo e cyberbullismo, per offrire un supporto alla creazione di una nuova generazione di studenti orientata alla sostenibilità ambientale ed alla convivenza civile - è stata patrocinata dall’attuale Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I contenuti del progetto

“GenerationAMI – l’electric mobility per lo sport” è stata realizzata con il contributo di NEWAYS, società di comunicazione e progetti educativi, e si è sviluppata in due modalità differenti: la prima ha previsto l’invio a tutte le 1.075 classi aderenti di un kit didattico digitale, il cui obiettivo è quello di sensibilizzare i più giovani su temi in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, come la sostenibilità ambientale, la mobilità elettrica e la qualità della vita.

La seconda modalità ha fatto scendere in campo i ragazzi e i veicoli elettrici, grazie alla concessionaria Dalma: tale intesa è stata possibile grazie all’adesione di un vero e proprio tour educational, composto da 20 incontri formativi, tenuti all’interno degli Istituti Scolastici selezionati aderenti all’iniziativa: in tale occasione relatori di Citroën Italia hanno tenuto vere e proprie lezioni coinvolgenti per approfondire con i ragazzi e le ragazze i segreti della guida elettrica.

Una vera e propria partecipazione alla realizzazione di un obiettivo necessario: quello di farsi portavoce del cambiamento ambientale in atto, attraverso la sostenibilità ambientale.