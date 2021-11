5 cose che (probabilmente) non sapevi di poter fare con il tuo Ipad Pro

Ci sono molte cose interessanti che l'iPad Pro di Apple può fare per renderti più produttivo, liberare la tua creatività o semplicemente per stupire i tuoi amici. Questa piccola guida vuole farti scoprire qualche trucco interessante da utilizzare con iPad Pro. Iniziamo subito!

Eseguire 2 app contemporaneamente

iPad Pro può eseguire due app contemporaneamente: ciò ti consente di utilizzare la tua e-mail e guardare un documento, oppure navigare sul Web e utilizzare allo stesso tempo i social media. Esistono diversi modi per utilizzare questa funzione. Puoi usare Split View per mettere due app fianco a fianco, oppure puoi usare Slide Over per vedere una versione più piccola di un'app su un lato dello schermo. Per utilizzare la funzionalità Slide Over:

Apri la prima app

Scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

Tocca e tieni premuta l'app, quindi trascina verso l'alto per aprirla in Slide Over.

Ora puoi usare quell'app in una finestra in stile pop-up. È limitato a una dimensione più piccola, ma puoi spostarlo più facilmente sullo schermo. Puoi spostarlo in Split View: basta trascinare verso il basso l'indicatore nella parte superiore della finestra Slide Over. Infine se lo desideri puoi modificare la larghezza delle finestre dell'app. Se utilizzi iOS 11 o versioni successive, puoi trascinare un collegamento, una foto, un testo o un file tra le app. Basta toccare e tenere premuto l'elemento, quindi trascinarlo su un'altra app.

Utilizzare iPad come secondo schermo per il proprio Mac

Con Sidecar (una funzionalità di Continuity), puoi usare il tuo Ipad Pro come secondo monitor per il tuo Mac. Funziona senza fili e puoi usarlo per eseguire il mirroring del display del tuo Mac e quindi utilizzare l'Apple Pencil oppure puoi usarlo come secondo display. Il tuo Mac deve essere su macOS Catalina e il tuo iPad su iPadOS 13 o versioni successive affinché funzioni. Puoi usarlo in modalità wireless o collegato al tuo Mac in modo che l'iPad rimanga carico. Fai clic sull'icona AirPlay nel menu del tuo Mac, quindi scegli il tuo iPad. Puoi anche utilizzare le opzioni Sidecar in Preferenze per connetterti. Funziona con la maggior parte dei Mac dal 2016 in poi, ma sembra funzionare meglio con i Mac più recenti.

Scansionare documenti

L'iPad può scansionare i documenti che devi condividere con qualcuno. È un modo super conveniente per scansionare e inviare per e-mail un documento che hai ricevuto per posta o anche che devi firmare. Puoi utilizzare l'app Note integrata per scansionare documenti gratuitamente. Ma se esegui molte scansioni, dovresti ottenere un'app come Scanner Pro, che aiuta a migliorare l'aspetto delle scansioni. È meglio che scattare una foto del documento e fornisce una foto o un PDF che sembra scansionato con una stampante o uno scanner da ufficio.

In Note, apri una nuova nota.

Nella parte inferiore dello schermo tocca l'icona +.

Tocca Scansione documenti.

Posiziona l'iPad sopra il documento su una superficie piana.

L'iPad eseguirà automaticamente una scansione del documento.

Cattura più pagine o premi salva.

Tocca il documento scansionato e poi l'icona di condivisione in alto a destra.

Stampa in PDF o condividi su un'app per inviarlo dove ne hai bisogno.

Con Scanner Pro, puoi acquisire più facilmente più pagine e salvarle in posizioni diverse, ma per l'utente medio, questa è un'opzione rapida e gratuita. Puoi anche utilizzare la funzione della fotocamera Continuity in macOS per utilizzare il tuo iPad per scansionare direttamente un documento sul tuo Mac.

Firmare documenti

Ipad Pro ti permette di firmare digitalmente i tuoi documenti. Per questa funzionalità non hai bisogno di app di terze parti.

Apri l'e-mail in Mail o trova il file a cui vuoi accedere in iCloud, Dropbox o un'altra app. Quando apri il file dovresti vedere una piccola icona a forma di matita o penna in alto a destra. Questo è Markup, ed è così che firmerai. Toccalo e quindi tocca il segno + nella parte inferiore dello schermo. Tocca su Firma e poi su Aggiungi firma. Tocca di nuovo l'icona + se necessario, quindi firma con il dito sullo schermo. Quando sei soddisfatto, tocca Fine e verrà salvato in modo da poter firmare documenti sull'iPad più velocemente in futuro. Questo metterà automaticamente anche la firma nel documento. Puoi spostarlo con un dito o modificare le dimensioni con due dita.

Fare un video divertente con le proprie foto per stupire gli amici

Apple include una funzione Ricordi che ti consente di editare automaticamente foto e video in un film divertente e dall'aspetto fantastico, completo di musica e transizioni divertenti. L'iPad Pro ne creerà automaticamente alcuni, ma puoi crearli anche per persone specifiche o eventi specifici. Puoi aggiungere foto a un album sull'iPad e poi trasformarlo in un ricordo. Una volta creato un ricordo, puoi modificare il titolo, lo stile, l'umore e la lunghezza, nonché scegliere nuove foto o escludere una foto che non si adatta. Quando hai finito, puoi salvare la memoria come video che puoi inviare tramite iMessage, caricare su Facebook, Instagram o condividere come qualsiasi altro video. Usalo per realizzare fantastici video di compleanni e anniversari per amici e parenti in meno di un minuto.

