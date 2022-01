Tre imperdibili offerte di lavoro a Trezzano sul Naviglio: scopri i dettagli e candidati subito

Sei in cerca di un'occupazione? Ecco l'occasione giusta: sono attive a Trezzano sul Naviglio, nella provincia di Milano, tre interessanti offerte di lavoro nel settore meccanico e dell'industria manifatturiera. Nel dettaglio, Adecco, azienda leader nella selezione del personale, ricerca le seguenti figure professionali: operai specializzati nel cambio formato su linee di produzione, manutentori elettrici e manutentori meccanici da inserire presso una prestigiosa azienda del territorio già nel mese di gennaio. Cosa aspetti a candidarti? Ecco gli annunci.

Operatori cambio formato su linee di produzione

Adecco Italia in collaborazione con un'azienda del settore vetro è alla ricerca di personale da inserire nel reparto di produzione. In particolare le risorse si occuperanno di:

effettuare cambi formato su linee di produzione;

controllare il funzionamento meccanico delle linee di produzione;

eseguire manutenzioni meccaniche su linee di produzione;

svolgere lavori da banco in officina meccanica.

Ecco i requisiti richiesti per la mansione:

diploma o qualifica meccanica/meccatronica;

conoscenza base del disegno meccanico;

conoscenza base degli utensili meccanici;

buona manualità.

Il lavoro sarà svolto su giornata (full time) dal lunedì al venerdì. Clicca qui per candidarti all'offerta!

Manutentori elettrici su impianti di produzione

Sempre per la stessa azienda, chi vuole candidarsi nella posizione di manutentore elettrico dovrà occuparsi di:

manutenzione elettrica preventiva e a guasto su impianti di produzione;

effettuare riparazioni e manutenzioni elettriche dello stabilimento produttivo;

attività di tipo elettrico su impianti presenti in sito.

Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti:

diploma elettrico o elettronico o qualifica elettrica;

conoscenza base dello schema elettrico;

conoscenza base di sistemi elettrici;

ottime doti di problem solving;

precisione e proattività.

Il lavoro sarà svolto su tre turni a ciclo contino (full time). La risorsa verrà assunta in somministrazione iniziale di 3 mesi con possibili proroghe e assunzione diretta. Per maggiori informazioni e per candidarti all'offerta clicca qui!

Manutentori meccanici

In questo caso, la risorsa dovrà eseguire le seguenti attività:

manutenzione meccanica dello stabilimento produttivo;

manutenzione programmata e a guasto su impianti di produzione;

effettuare piccole manutenzioni all'interno dell'officina meccanica.

Tra i requisiti richiesti:

preferibile diploma meccanico, qualifica meccanica o simili;

ottime doti di problem solving;

precisione e proattività.

Il lavoro sarà svolto su giornata (full time) dal lunedì al venerdì con la possibilità di una settimana al mese di reperibilità. Inoltre, la risorsa verrà assunta in somministrazione iniziale di 3 mesi con possibili proroghe e assunzione diretta. Cosa aspetti? Clicca qui per candidarti!