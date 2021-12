Operatore Socio Sanitario: al via in città il corso professionale gratuito

Ti piace aiutare gli altri e vorresti intraprendere una carriera nel settore assistenziale/paramedico dall'importante utilità sociale? Arriva a Milano il corso di formazione che fa proprio al caso tuo: Adecco Lifescience, divisione specializzata del gruppo Adecco, seleziona per conto di Korian personalità ambiziose da inserire nella classe del nuovo corso professionale per il conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario che sarà attivato a breve in città.

Chi è l'Operatore socio sanitario e di cosa si occupa

L'Operatore socio sanitario, abbreviato in OSS, è una figura professionale che opera nel settore socio sanitario. La sua attività lavorativa è orientata al soddisfacimento dei bisogni primari delle persone e a favorire il benessere e l'autonomia delle stesse. L'OSS può svolgere l'attività in:

ospedali pubblici;

strutture socio sanitarie private o convenzionate come le R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale), R.A.F. (Residenza Assistenziale Flessibile per disabili di tipo "A" e "B");

comunità per minori/psichiatriche/cliniche di recupero;

servizi di assistenza domiciliare specializzata presso consorzi dei servizi sociali o privati;

scuole, assistenza alunni con disabilità durante l'orario scolastico.

L'OSS svolge la propria attività in autonomia nell'assistenza di base, rispettando i compiti dettati dal proprio profilo professionale, collaborando e aiutando le altre figure professionali. Si occupa dell'assistenza indirizzata ai pazienti totalmente o parzialmente autosufficienti nelle attività quotidiane. È presente durante la permanenza delle persone negli ospedali, cliniche private o presta assistenza di base autonomamente nell'ambito domiciliare.

Il suo compito è quello di svolgere attività che aiutino le persone a soddisfare i propri bisogni primari: l'alimentazione, l'igiene personale, attività finalizzate al recupero e di mobilizzazione. Si occupa anche del rilevamento dei parametri vitali, di effettuare piccole medicazioni, aiuta nella somministrazione della terapia orale, al trasporto di materiali biologici, nella preparazione dei materiali da sterilizzazione. Inoltre, si occupa del mantenimento e dello sviluppo del livello di benessere, promuovendone l'autonomia e l'autodeterminazione. La sua attività è regolamentata grazie al mansionario specifico, in ambito assistenziale, sociale e sanitario. Opera in base al reparto/ambito specialistico di appartenenza e agisce in collaborazione con le altre figure sanitarie.

Il corso di formazione: informazioni utili

Il corso è accreditato dalla regione Lombardia, è gratuito in quanto finanziato da Formatemp per disoccupati ed è tenuto da docenti e professionisti che operano nel settore. Segue ovviamente le modalità previste dalla normativa:

1000 ore totali di formazione;

450 ore di teoria presso la sede della Korian Academy a Milano in viale Cassala 22, da gennaio ad aprile 2022, con settimane di formazione piene;

100 ore di esercitazione;

450 ore di tirocinio da maggio a luglio 2022 , con inserimento in equipe, svolte in alcune strutture Korian di Milano.

I requisiti

Al corso possono partecipare candidati, ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:

età minima 18 anni;

titolo di studio: diploma di scuola superiore di secondo grado o qualifica triennale; qualifica professionale rilasciata al termine di percorso biennali di prima formazione ai sensi della LR 95/80.

Oltre ai requisiti elencati, agli stranieri si richiede la traduzione del titolo di studio conseguito nel Paese di origine e rilasciata dall'ambasciata di appartenenza.

Il corso inizierà il 10 gennaio 2022. In fase di colloquio verranno delineati gli step selettivi.