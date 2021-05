Finanza, le figure più ricercate a Milano

Le aziende assumono sempre più figure professionali in ambito finanziario e contabile. Dove puntare per fare carriera

Milano capitale della moda e del design, ma non solo. La metropoli meneghina è da ormai diversi decenn un vero e proprio cuore pulsante del business, in ogni forma: dal digital al settore dell'hospitality, fino alla finanza e alla contabilità, uno degli ambiti trainanti del mercato del lavoro.

Esperti contabili, impiegati amministrativi, credit analyst: le figure più ricercate nel settore finanziario sono diverse, ognuna con delle caratteristiche precise, ma tutte accumunate da alcuni elementi differenzianti come la precisione, un percorso di studi in ambito economico e la gestione puntuale delle scadenze.

L'impiegato amministrativo

L'impiegato amministrativo è una figura molto ricercata sul lavoro, essendo necessaria a diversi settori, e quindi estremamente versatile. Nello specifico, questa figura si occupa di:

Registrare ordini, fatture, bollettazione, ma anche di gestire il centralino, l'archivio e le mansioni di segretariato generico

Gestire i fornitori e i clienti

Occuparsi delle riconciliazioni bancarie

Fare recupero crediti

L'esperto contabile

L'esperto contabile è lavora solitamente negli uffici amministrativi di aziende e realtà e si occupa di diverse funzioni, tra cui:

Ciclo passivo: controllo fatture passive e relativi centri di costo

Tesoreria: gestione scadenziario, pagamenti, registrazioni e riconciliazioni bancarie

Tesoreria punti vendita: controllo movimenti di cassa, riconciliazioni e registrazioni contabili

Supporto nelle attività dell'ufficio Finance

Solitamente per questa figura è richiesto un diploma di ragioneria o una laurea in economia, esperienza nella gestione del retail e, fondamentale, una solida conoscenza della contabilità.

Il credit analyst

Il credit analyst lavora spesso nel settore bancario o assicurativo e si occupa di diverse funzioni, tra cui:

Analisi documentazione reddituale, gestione anagrafe e controllo antiriciclaggio della clientela privata

Interrogazione dei sistemi di informazioni creditizie per ottenere le informazioni relative all'affidabilità finanziaria dei clienti;

per ottenere le informazioni relative all'affidabilità finanziaria dei clienti; Monitoraggio costante delle azioni finanziarie dei clienti al fine di identificare e minimizzare il rischio.

Per questa figura lavorativa è solitamente richiesta una laurea in discipline giuridico/economiche e, spesso, un'esperienza pregressa in realtà finanziarie e/o bancarie.

