Lavoro, una nuova ricerca per ICT Application Specialist

Hai la passione dell'informatica e stai cercando lavoro? Scopri subito questo nuovo annuncio di lavoro!

Adecco ricerca infatti per una realtà multinazionale del settore metalmeccanico, nelle vicinanze di Valbrembo (BG), una risorsa da inserire come ICT Application Specialist.

Responsabilità

Nello specifico, ti dovrai occupare di:

- Fornire supporto di 1° e 2° livello ai processi delle diverse aree per gli ambienti informativi in uso

- Svolgere attività di analisi e definizione dei requisiti funzionali relativi a miglioramenti e/o nuove soluzioni applicative

- Implementazione di progetti ICT nazionali ed internazionali

- Individuare ed implementare iniziative per il miglioramento continuo degli ambienti tecnologici/applicativi aziendali

- Predisporre adeguata documentazione di supporto per la formazione degli utenti, erogando eventuali sessioni formative

Competenze

Per ricoprire questo ruolo è richiesta:

- Laurea triennale o magistrale in Ingegneria Informatica

- Ottima conoscenza della lingua inglese

- Patente B



Si offre inserimento diretto in azienda. La retribuzione e la tipologia contrattuale verranno valutati in relazione alla seniority.

Scopri subito tutti i dettagli dell'annuncio e candidati subito!